Які страхові компанії рекомендують обирати мігрантам консульські установи: офіційний перелік

23 листопада 2021 , 12:46
Читать новость на русском

Джерело:

in-poland.com

Загальновідомо, що для оформлення візи необхідно мати документ, що підтверджує наявність медичного страхування. Нещодавно консульські установи України в Польщі оновили перелік рекомендованих страхових компаній для мігрантів.

Оновлення рекомендацій спричинене тим, що Європейський Союз напередодні склав новий перелік рекомендованих страхових компаній. До того ж слід пам'ятати, що страховка для роботи в Польщі повинна відповідати певним вимогам.

Дізнавайтеся також Як отримати карту побиту у Польщі: експертка відповіла на найпоширеніші запитання

Головні вимоги до страховки

Нагадуємо, що страховка повинна бути видана акредитованою страховою фірмою і задовольняти такі вимоги:

  • страховий поліс повинен бути на весь період перебування за кордоном;
  • страхова сума повинна складати 30 тисяч або 60 тисяч євро;
  • франшиза по страховому випадку повинна складати 0 або 50, 100, 150 євро.

Рекомендований перелік страхових компаній

З 19 листопада для виїзду в Польщу консульські установи радять користуватися послугами таких компаній:

  • Страхова компанія "ЕКТА"; 
  • ПрАТ СК "ПЗУ Україна" / PAT SK Ukraina; 
  • ПрАТ СК "Універсальна" / PAT SK Universalna;
  • ТДВ СК "Гардіан";
  • АТ СК "АРКС" / AT SK ARKS.
Зверніть увагу! Мандрівник має право обрати іншу страхову компанію на власний розсуд. Але у повідомленні посольства зазначено, що в такому раз страховий поліс буде підлягати детальному аналізу та перевірці. Якщо у консула виникнуть сумніви щодо якості поліса, то заявник може отримати відмову в оформленні візи.

 

Автор: Орися Біленька