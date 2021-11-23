Які страхові компанії рекомендують обирати мігрантам консульські установи: офіційний перелік
Джерело:in-poland.com
Загальновідомо, що для оформлення візи необхідно мати документ, що підтверджує наявність медичного страхування. Нещодавно консульські установи України в Польщі оновили перелік рекомендованих страхових компаній для мігрантів.
Оновлення рекомендацій спричинене тим, що Європейський Союз напередодні склав новий перелік рекомендованих страхових компаній. До того ж слід пам'ятати, що страховка для роботи в Польщі повинна відповідати певним вимогам.
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Головні вимоги до страховки
Нагадуємо, що страховка повинна бути видана акредитованою страховою фірмою і задовольняти такі вимоги:
- страховий поліс повинен бути на весь період перебування за кордоном;
- страхова сума повинна складати 30 тисяч або 60 тисяч євро;
- франшиза по страховому випадку повинна складати 0 або 50, 100, 150 євро.
Рекомендований перелік страхових компаній
З 19 листопада для виїзду в Польщу консульські установи радять користуватися послугами таких компаній:
- Страхова компанія "ЕКТА";
- ПрАТ СК "ПЗУ Україна" / PAT SK Ukraina;
- ПрАТ СК "Універсальна" / PAT SK Universalna;
- ТДВ СК "Гардіан";
- АТ СК "АРКС" / AT SK ARKS.