Обновление рекомендаций вызвано тем, что Европейский Союз накануне составил новый список рекомендованных страховых компаний. К тому же, следует помнить, что страховка для работы в Польше должна отвечать определенным требованиям.
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Главные требования к страховке
Напоминаем, что страховка должна быть выдана аккредитованной страховой фирмой и удовлетворять следующие требования:
- страховой полис должен быть на весь период пребывания за границей;
- страховая сумма должна составлять 30 тысяч или 60 тысяч евро;
- франшиза по страховому случаю должна составлять 0 или 50, 100, 150 евро.
Рекомендуемый список страховых компаний
С 19 ноября для выезда в Польшу консульские учреждения рекомендуют пользоваться услугами таких компаний:
- Страховая компания "ЕКТА";
- ПрАТ СК "ПЗУ Україна" / PAT SK Ukraina;
- ПрАТ СК "Універсальна" / PAT SK Universalna;
- ТДВ СК "Гардіан";
- АТ СК "АРКС" / AT SK ARKS.