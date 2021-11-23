Оновлення рекомендацій спричинене тим, що Європейський Союз напередодні склав новий перелік рекомендованих страхових компаній. До того ж слід пам'ятати, що страховка для роботи в Польщі повинна відповідати певним вимогам.

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Головні вимоги до страховки

Нагадуємо, що страховка повинна бути видана акредитованою страховою фірмою і задовольняти такі вимоги:

страховий поліс повинен бути на весь період перебування за кордоном;

страхова сума повинна складати 30 тисяч або 60 тисяч євро;

франшиза по страховому випадку повинна складати 0 або 50, 100, 150 євро.

Рекомендований перелік страхових компаній

З 19 листопада для виїзду в Польщу консульські установи радять користуватися послугами таких компаній:

Страхова компанія "ЕКТА";

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" / PAT SK Ukraina;

ПрАТ СК "Універсальна" / PAT SK Universalna;

ТДВ СК "Гардіан";

АТ СК "АРКС" / AT SK ARKS.

Зверніть увагу! Мандрівник має право обрати іншу страхову компанію на власний розсуд. Але у повідомленні посольства зазначено, що в такому раз страховий поліс буде підлягати детальному аналізу та перевірці. Якщо у консула виникнуть сумніви щодо якості поліса, то заявник може отримати відмову в оформленні візи.