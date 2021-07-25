Які прізвища є найпоширенішими у Польщі у 2021 році
25 липня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Gov.pl
Польський реєстр PESEL містить майже 298,7 тисячі чоловічих та понад 311,2 тисячі жіночих прізвищ. Розповідаємо, які з них зустрічаються найчастіше.
Найпоширенішим прізвищем у Польщі стало Новак. Його мають понад 100 тисяч жінок та більше як 100 тисяч чоловіків у країні.
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Найпопулярніші польські прізвища
Десятка найпоширеніших чоловічих прізвищ у Польщі
- Nowak – 100,6 тисячі осіб;
- Kowalskі – 68 тисяч осіб;
- Wiśniewskі – 54,1 тисячі осіб;
- Wójcik – 48,7 тисячі осіб;
- Kowalczyk – 48 тисяч осіб;
- Kamińskі – 46,7 тисячі осіб;
- Lewandowskі – 45,3 тисячі осіб;
- Zieliński – 44,7 тисячі осіб;
- Szymański – 43,5 тисячі осіб;
- Woźniak – 43,4 тисячі осіб.
Десятка найпоширеніших жіночих прізвищ у Польщі
- Nowak – 102,5 тисячі осіб;
- Kowalska – 69,2 тисячі осіб;
- Wiśniewska – 55,3 тисячі осіб;
- Wójcik – 49,8 тисячі осіб;
- Kowalczyk – 49,2 тисячі осіб;
- Kamińska – 47,7 тисячі осіб;
- Lewandowska – 47,2 тисячі осіб;
- Zielińska – 45,5 тисячі осіб;
- Szymańska – 44,5 тисячі осіб;
- Dąbrowska – 44,2 тисячі осіб.
PESEL може знадобитися іноземцю при укладенні договорів, поданні документів для навчання до вищого навчального закладу, подачі офіційних документів до податкових органів та при здійсненні інших важливих процедур.