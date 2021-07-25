Які прізвища є найпоширенішими у Польщі у 2021 році

Польський реєстр PESEL містить майже 298,7 тисячі чоловічих та понад 311,2 тисячі жіночих прізвищ. Розповідаємо, які з них зустрічаються найчастіше.

Найпоширенішим прізвищем у Польщі стало Новак. Його мають понад 100 тисяч жінок та більше як 100 тисяч чоловіків у країні.

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Найпопулярніші польські прізвища

Десятка найпоширеніших чоловічих прізвищ у Польщі

Nowak – 100,6 тисячі осіб; Kowalskі – 68 тисяч осіб; Wiśniewskі – 54,1 тисячі осіб; Wójcik – 48,7 тисячі осіб; Kowalczyk – 48 тисяч осіб; Kamińskі – 46,7 тисячі осіб; Lewandowskі – 45,3 тисячі осіб; Zieliński – 44,7 тисячі осіб; Szymański – 43,5 тисячі осіб; Woźniak – 43,4 тисячі осіб.

Десятка найпоширеніших жіночих прізвищ у Польщі

Nowak – 102,5 тисячі осіб; Kowalska – 69,2 тисячі осіб; Wiśniewska – 55,3 тисячі осіб; Wójcik – 49,8 тисячі осіб; Kowalczyk – 49,2 тисячі осіб; Kamińska – 47,7 тисячі осіб; Lewandowska – 47,2 тисячі осіб; Zielińska – 45,5 тисячі осіб; Szymańska – 44,5 тисячі осіб; Dąbrowska – 44,2 тисячі осіб.

Нагадуємо, що PESEL (скорочено від Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, тобто Універсальна електронна система реєстрації населення) – це реєстр, який містить дані осіб, що постійно перебувають на території Польщі.PESEL може знадобитися іноземцю при укладенні договорів, поданні документів для навчання до вищого навчального закладу, подачі офіційних документів до податкових органів та при здійсненні інших важливих процедур.