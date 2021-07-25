Найпоширенішим прізвищем у Польщі стало Новак. Його мають понад 100 тисяч жінок та більше як 100 тисяч чоловіків у країні.

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Найпопулярніші польські прізвища

Десятка найпоширеніших чоловічих прізвищ у Польщі

  1. Nowak – 100,6 тисячі осіб;
  2. Kowalskі – 68 тисяч осіб;
  3. Wiśniewskі – 54,1 тисячі осіб;
  4. Wójcik – 48,7 тисячі осіб;
  5. Kowalczyk – 48 тисяч осіб;
  6. Kamińskі – 46,7 тисячі осіб;
  7. Lewandowskі – 45,3 тисячі осіб;
  8. Zieliński – 44,7 тисячі осіб;
  9. Szymański – 43,5 тисячі осіб;
  10. Woźniak – 43,4 тисячі осіб.

Десятка найпоширеніших жіночих прізвищ у Польщі

  1. Nowak – 102,5 тисячі осіб;
  2. Kowalska – 69,2 тисячі осіб;
  3. Wiśniewska – 55,3 тисячі осіб;
  4. Wójcik – 49,8 тисячі осіб;
  5. Kowalczyk – 49,2 тисячі осіб;
  6. Kamińska – 47,7 тисячі осіб;
  7. Lewandowska – 47,2 тисячі осіб;
  8. Zielińska – 45,5 тисячі осіб;
  9. Szymańska – 44,5 тисячі осіб;
  10. Dąbrowska – 44,2 тисячі осіб.