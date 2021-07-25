Самой распространенной фамилией в Польше стала Новак. Ее имеют более 100 тысяч женщин и более 100 тысяч мужчин в стране.

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Самые популярные польские фамилии

Десятка самых распространенных мужских фамилий в Польше

Nowak – 100,6 тысячи человек; Kowalskи – 68 тысяч человек; Wiśniewskи – 54,1 тысячи человек; Wójcik – 48,7 тысячи человек; Kowalczyk – 48 тысяч человек; Kamińskи – 46,7 тысячи человек; Lewandowskи – 45,3 тысячи человек; Zieliński – 44,7 тысячи человек; Szymański – 43,5 тысячи человек; Woźniak – 43,4 тысячи человек.

Десятка самых распространенных женских фамилий в Польше

Nowak – 102,5 тысячи человек; Kowalska – 69,2 тысячи человек; Wiśniewska – 55,3 тысячи человек; Wójcik – 49,8 тысячи человек; Kowalczyk – 49,2 тысячи человек; Kamińska – 47,7 тысячи человек; Lewandowska – 47,2 тысячи человек; Zielińska – 45,5 тысячи человек; Szymańska – 44,5 тысячи человек; Dąbrowska – 44,2 тысячи человек.