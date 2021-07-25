Самой распространенной фамилией в Польше стала Новак. Ее имеют более 100 тысяч женщин и более 100 тысяч мужчин в стране.

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Самые популярные польские фамилии

Десятка самых распространенных мужских фамилий в Польше

  1. Nowak – 100,6 тысячи человек;
  2. Kowalskи – 68 тысяч человек;
  3. Wiśniewskи – 54,1 тысячи человек;
  4. Wójcik – 48,7 тысячи человек;
  5. Kowalczyk – 48 тысяч человек;
  6. Kamińskи – 46,7 тысячи человек;
  7. Lewandowskи – 45,3 тысячи человек;
  8. Zieliński – 44,7 тысячи человек;
  9. Szymański – 43,5 тысячи человек;
  10. Woźniak – 43,4 тысячи человек.

Десятка самых распространенных женских фамилий в Польше

  1. Nowak – 102,5 тысячи человек;
  2. Kowalska – 69,2 тысячи человек;
  3. Wiśniewska – 55,3 тысячи человек;
  4. Wójcik – 49,8 тысячи человек;
  5. Kowalczyk – 49,2 тысячи человек;
  6. Kamińska – 47,7 тысячи человек;
  7. Lewandowska – 47,2 тысячи человек;
  8. Zielińska – 45,5 тысячи человек;
  9. Szymańska – 44,5 тысячи человек;
  10. Dąbrowska – 44,2 тысячи человек.