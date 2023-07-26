Громадянська мережа "‎ОПОРА" провела масштабне опитування серед українських біженців у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, США, Угорщині та Чехії. Соціологи поспілкувались із українцями за кордоном і виявили – більшість таки хоче повернутися додому.

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Налаштовані повертатися

67% респондентів планують повертатися в Україну. 12% із них хочуть зробити це найближчим часом, 20% хочуть ще трохи почекати, а 35% – повернуться одразу після завершення війни. Не хочуть повертатися з-за кордону – 18% опитаних.

Найбільше прагнуть приїхати до України переселенці у Великій Британії (75%) та Чехії (75%). А найменше такого бажання у біженців в Угорщині (65%) й Ізраїлі (56%).

Причини повернення

На рішення повернутися додому для українців, які опинилися за кордоном, найбільше впливають три чинники: емоційний зв'язок із Батьківщиною, відновлення безпеки у своєму регіоні та прагнення возз'єднання з родиною.

Вагомі фактори для переїзду в Україну:

Безпека в регіоні, з якого вони походять (43%);

Емоційний зв'язок із Батьківщиною (43%);

Возз'єднання з родиною (38%);

Можливість знайти в Україні роботу (38%);

Наявність житла (25%).

Для молодших респондентів найвагомішим чинником є наявність роботи в Україні, у той час, як для старших найважливішим фактором є відновлення безпеки у їхньому регіоні. І для респондентів віком старше 51 року емоційний зв'язок з Україною все ж є найбільш вагомим,

– зазначила аналітикиня "‎ОПОРИ" Анастасія Романюк.

Опитування "Медіаспоживання та громадсько-політична активність українців за кордоном" було проведене серед українців у семи країнах – Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, США, Угорщині та Чехії. Опитали 2 000 українців у квітні-травні 2023 року.

Скільки українців залишаться в Німеччині

Майже половина українських біженців хочуть надовго або назавжди залишитися в Німеччині. Про це свідчать дані соцопитування Федерального інституту народонаселення країни. 44% українців у Німеччині планують залишитись у країні ще на кілька років або навіть назавжди.

Важливу роль тут відіграє сімейна ситуація та соціальна інтеграція. Адже ті біженці, які мають партнера чи партнерку в Україні, набагато рідше хочуть залишатися в Німеччині надовго. Але ті, хто знають німецьку мову, бажають здобути освіту та знайти роботу, ймовірно, планують сюди переїхати остаточно.

Також це опитування показало значний прогрес у вивченні українцями німецької мови: троє з чотирьох біженців вже пройшли один або кілька курсів німецької.