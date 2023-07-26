Гражданская сеть "ОПОРА" провела масштабный опрос среди украинских беженцев в Великобритании, Израиле, Испании, Германии, США, Венгрии и Чехии. Социологи пообщались с украинцами за границей и выяснили – большинство хочет вернуться домой.

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Настроены возвращаться

67% респондентов планируют возвращаться в Украину. 12% из них хотят сделать это в ближайшее время, 20% хотят еще немного подождать, а 35% вернутся сразу после завершения войны. Не хотят возвращаться из-за границы – 18% опрошенных.

Больше всего стремятся приехать в Украину переселенцы в Великобритании (75%) и Чехии (75%). А меньше такого желания у беженцев в Венгрии (65%) и Израиле (56%).

Причины возвращения

На решение вернуться домой для оказавшихся за рубежом украинцев больше всего влияют три фактора: эмоциональная связь с Родиной, восстановление безопасности в своем регионе и стремление воссоединения с семьей.

Весомые факторы для переезда в Украину:

Безопасность в регионе, из которого они приехали (43%);

Эмоциональная связь с Родиной (43%);

Воссоединение с семьей (38%);

Возможность найти в Украине работу (38%);

Наличие жилья (25%).

Для младших респондентов наиболее важным фактором является наличие работы в Украине, в то же время, для старших важнейшим фактором является восстановление безопасности в их регионе. А для респондентов старше 51 года эмоциональная связь с Украиной все же наиболее весома,

– отметила аналитик "ОПОРЫ" Анастасия Романюк.

Опрос "Медиапотребление и общественно-политическая активность украинцев за рубежом" был проведен среди украинцев в семи странах – Великобритании, Израиле, Испании, Германии, США, Венгрии и Чехии. Опросили 2 000 украинцев в апреле-мае 2023 года.

Сколько украинцев останутся в Германии

Почти половина украинских беженцев хотят надолго или навсегда остаться в Германии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Федерального института народонаселения страны. 44% украинцев в Германии планируют остаться в стране еще на несколько лет или даже навсегда.

Важную роль здесь играют семейная ситуация и социальная интеграция. Ведь те беженцы, у которых есть партнер в Украине, намного реже хотят оставаться в Германии надолго. Но знающие немецкий язык, желающие получить образование и найти работу, вероятно, планируют сюда переехать окончательно.

Также этот опрос показал значительный прогресс в изучении украинцами немецкого языка: три из четырех беженцев уже прошли один или несколько курсов немецкого.