Експерти дослідили всі можливі пляжні напрямки, де є один великий мережевий готель і принаймні 20 звичайних або мініготелів. Орієнтувалися на ціну найдешевшого доступного двомісного номера в серпні 2023 року.

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7 найдорожчих пляжних курортів

Вас може це здивувати, але 4 із 7 найдорожчих пляжних місць у світі – у Сполучених Штатах.

Нантакет Таун (США)

Місто розташоване на американському острові Нантакет. Його визнано не лише найдорожчим пляжним напрямком у США, але й у світі. Середня ціна готелю в серпні тут становить 694 долари за ніч. Це популярне місце для відпочинку, яке може похвалитися мальовничими пляжами, історичними маяками та чудовими бутиками. Нантакет має довгу берегову лінію. Заможні американці часто обирають цей острів, щоб побудувати тут другий будинок.

Острів Нантакет надихає на спокійні сімейні вихідні / Фото Unsplash

Позітано (Італія)

Позітано є дорогим і розкішним напрямком завдяки своєму розташуванню на елітному узбережжі Амальфі в південній Італії. Середня вартість серпневого двомісного номера – 481 долар. Позітано вважається найпопулярнішим містом в регіоні Амальфі, де відпочивальники можуть насолодитися бурхливим нічним життям, неймовірними краєвидами та незабутніми пляжами.

Монток (США)

Село на півострові Лонг-Айленд у США. Тут ви заплатите в середньому 478 доларів за ніч за найдешевший двомісний номер у готелі. Пляжі Монтока визнані найкрасивішими на Лонг-Айленді. Тут є аж шість національних парків. Цей регіон особливо сподобається рибалкам: тут регулярно встановлюють рекорди у морській риболовлі.

Сен-Тропе (Франція)

Відоме французьке курортне місто на Лазурному березі, яке асоціюється з елітою. Кожного літа сюди прибуває величезна кількість яхт. Якщо ж у вас немає власної розкішної яхти для ночівлі, то розраховуйте заплатити в середньому 440 доларів за готельний номер на двох.

Атмосфера Сен-Тропе / Фото Pixabay

Кеннебанкпорт (США)

Знову локація в Сполучених Штатах. Середня вартість двомісного номера у готелі або на віллі – 406 доларів за ніч у піковий період. Двома найпопулярнішими пляжами тут є довгий піщаний Гус-Рокс і трохи менший, але дуже фотогенічний пляж Арундел. Також Кеннебанкпорт пропонує різноманітність бутиків, художніх галерей та ресторанів.

Провінстаун (США)

Це чудовий пляжний курорт з багатою історією та особливою творчою атмосферою. Середня вартість проживання у серпні – 404 долари за ніч.

Капрі (Італія)

У розпал серпня номер на Капрі обійдеться близько 399 доларів. Цей курорт вважається одним із найбажаніших напрямків у Італії. Це елегантне місто, де відвідувачі можуть провести час на середземноморському пляжі або у вишуканих ресторанах чи популярних бутиках.

Гавань на острові Капрі / Фото Pexels