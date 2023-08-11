Эксперты исследовали все возможные пляжные направления, где есть один большой сетевой отель и по крайней мере 20 обычных или мини-гостиниц. Ориентировались на цену дешевого доступного двухместного номера в августе 2023 года.

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7 самых дорогих пляжных курортов

Вас может удивить, но 4 из 7 самых дорогих пляжных мест в мире – в Соединенных Штатах.

Нантакет Таун (США)

Город расположен на американском острове Нантакет. Он признан не только самым дорогим пляжным направлением в США, но и в мире. Средняя цена гостиницы в августе здесь составляет 694 доллара за ночь. Это популярное место для отдыха, которое может похвастаться живописными пляжами, историческими маяками и великолепными бутиками. Нантакет имеет длинную береговую линию. Состоятельные американцы часто выбирают этот остров, чтобы построить здесь второе дом.

Остров Нантакет вдохновляет на спокойные семейные выходные / Фото Unsplash

Позитано (Италия)

Позитано является дорогим и роскошным направлением благодаря своему расположению на элитном побережье Амальфи в южной Италии. Средняя стоимость августовского двухместного номера – 481 доллар. Позитано считается самым популярным городом в регионе Амальфи, где отдыхающие могут насладиться бурной ночной жизнью, невероятными видами и незабываемыми пляжами.

Монток (США)

Деревня на полуострове Лонг-Айленд в США. Здесь вы заплатите в среднем 478 долларов за ночь за самый дешевый двухместный номер в отеле. Пляжи Монтока признаны самыми красивыми на Лонг-Айленде. Здесь есть шесть национальных парков. Этот регион особенно понравится рыбакам: здесь регулярно устанавливают рекорды по морской рыбалке.

Сен-Тропе (Франция)

Известный французский курортный город на Лазурном берегу, ассоциирующийся с элитой. Каждое лето сюда прибывает огромное количество яхт. Если же у вас нет своей роскошной яхты для ночевки, то рассчитывайте заплатить в среднем 440 долларов за гостиничный номер на двоих.

Атмосфера Сен-Тропе / Фото Pixabay

Кеннебанкпорт (США)

Снова локация в Соединенных Штатах. Средняя стоимость двухместного номера в отеле или на вилле – 406 долларов за ночь в пиковый период. Двумя самыми популярными пляжами здесь является длинный песчаный Гус-Рокс и чуть-чуть меньший, но очень фотогеничный пляж Арундел. Также Кеннебанкпорт предлагает разнообразие бутиков, художественных галерей и ресторанов.

Провинстаун (США)

Это отличный пляжный курорт с богатой историей и особой творческой атмосферой. Средняя стоимость проживания в августе – 404 доллара за ночь.

Капри (Италия)

В разгар августа номер на Капри обойдется около 399 долларов. Этот курорт считается одним из самых желанных направлений в Италии. Это элегантный город, где посетители могут провести время на средиземноморском пляже или в изысканных ресторанах или популярных бутиках.

Гавань на острове Капри / Фото Pexels