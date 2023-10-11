З якими проблемами стикаються старші біженці у Польщі та як на них вплине можливе скасування підтримки з наступного року – дізнайтеся в матеріалі!

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З якими проблемами стикаються літні українці у Польщі?

Нещодавнє дослідження, проведене з травня по липень 2023 року HelpAge International та PCPM (Польським центром міжнародної допомоги), пролило світло на ситуацію старших українських біженців у Польщі. Дослідження включало опитування 382 осіб, 80% вибірки становили жінки. Висновки показали, що дві третини респондентів належать до вікового діапазону від 60 до 70 років, а решта учасників були ще старші.

Так, значна більшість респондентів, а саме 85%, наразі безробітні, 10% біженців у віці 60 років і старше мають роботу на повний або неповний робочий день, ще 5% – працюють на сезонній роботі. При цьому більшість покладаються на фінансову допомогу від польської держави через низьку українську пенсію.

Житло залишається однією з найважливіших довгострокових проблем для літніх українських біженців у Польщі. Майже половина опитаних орендували житло, інші отримували допомогу щодо проживання.

Отримані дані свідчать про гостру потребу в продовженні схем підтримки проживання: доступу до колективних притулків або субсидії для польських господарів для літніх біженців,

– звертають увагу автори дослідження.

Зазначається, що припинення цієї підтримки викликає занепокоєння щодо потенційної вразливості біженців похилого віку, які тепер можуть зіткнутися з важким рішенням повернутися в Україну, проживати в незадовільних умовах життя або навіть опинитися без дому.

З якими проблемами стикаються похилі біженці у Польщі​ / Фото UnSplash

Що ще турбує пенсіонерів?

Багато літніх українських біженців потребують медичної допомоги та полегшеного доступу до польської системи охорони здоров'я. Зокрема:

61% мають інвалідність;

70% мають хронічні або важкі захворювання;

64% проходять лікування або приймають ліки;

майже 80% відчували занепокоєння, тривогу та/або депресію щодня або більшість днів протягом 30 днів до опитування.

Основні проблеми доступу до медичної допомоги в Польщі: довге очікування на спеціалізовану допомогу, мовний бар'єр та брак інформації. Лише 8% опитаних могли повністю оплатити рахунки за лікування.

Висновки також свідчать про те, що біженці старшого віку мало залучені до соціального життя – 18% утримувалася від участі у світських зборах, заходах або зустрічей з друзями поза домом протягом 30 днів до опитування. Основними факторами, що сприяють такій замкнутій поведінці, є відсутність транспорту, інтересу та спілкування. Крім того, організовують мало заходів для інтеграції між старшими українцями та поляками.

Польща може припинити виплати для українців

Значна частина польського населення виступає за припинення фінансової допомоги та пільг для українських біженців, які проживають у Польщі. Статус цього питання все ще очікує на урядовий рівень, тому доля допомоги українцям у 2024 році залишається невизначеною.