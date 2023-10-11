С какими проблемами сталкиваются старшие беженцы в Польше и как на них повлияет возможная отмена поддержки со следующего года – узнайте в материале!

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С какими проблемами сталкиваются пожилые украинцы в Польше?

Недавнее исследование, проведенное с мая по июль 2023 HelpAge International и PCPM (Польским центром международной помощи), пролило свет на ситуацию старших украинских беженцев в Польше. Исследование включало опрос 382 человек, 80% выборки составляли женщины. Выводы показали, что две трети респондентов принадлежат к возрастному диапазону от 60 до 70 лет, а остальные участники были еще старше.

Так, большинство респондентов, а именно 85%, сейчас безработные, 10% беженцев в возрасте 60 лет и старше имеют работу на полный или неполный рабочий день, еще 5% – работают на сезонной работе. При этом большинство возлагаются на финансовую помощь от польского государства из-за низкой украинской пенсии.

Жилье остается одной из важнейших долгосрочных проблем для пожилых украинских беженцев в Польше. Почти половина опрошенных арендовали жилье, другие получали пособие по проживанию.

Полученные данные свидетельствуют об острой необходимости в продлении схем поддержки проживания: доступа к коллективным приютам или субсидии для польских хозяев для пожилых беженцев,

– обращают внимание авторы исследования.

Отмечается, что прекращение этой поддержки вызывает беспокойство относительно потенциальной уязвимости пожилых беженцев, которые теперь могут столкнуться с тяжелым решением вернуться в Украину, проживать в неудовлетворительных условиях жизни или даже оказаться без дома.

С какими проблемами сталкиваются наклонные беженцы в Польше / Фото UnSplash

Что еще беспокоит пенсионеров?

Многие пожилые украинские беженцы нуждаются в медицинской помощи и облегченном доступе к польской системе здравоохранения. В частности:

61% имеют инвалидность;

70% страдают хроническими или тяжелыми заболеваниями;

64% проходят лечение или принимают лекарство;

почти 80% испытывали беспокойство, тревогу и/или депрессию каждый день или большинство дней в течение 30 дней до опроса.

Основные проблемы доступа к медицинской помощи в Польше: долгое ожидание специализированной помощи, языковой барьер и нехватка информации. Только 8% опрошенных могли полностью оплатить счета за лечение.

Выводы также свидетельствуют о том, что беженцы старшего возраста мало вовлечены в социальную жизнь. 18% воздерживалось от участия в светских собраниях, мероприятиях или встреч с друзьями вне дома в течение 30 дней до опроса. Основными факторами, способствующими такому замкнутому поведению, является отсутствие транспорта, интереса и общения. Кроме того, организуют мало мер по интеграции между старшими украинцами и поляками.

Польша может прекратить выплаты для украинцев

Значительная часть польского населения выступает за прекращение финансовой помощи и льгот для проживающих в Польше украинских беженцев. Статус этого вопроса все еще ожидает правительственный уровень, поэтому судьба помощи украинцам в 2024 году остается неопределенной.