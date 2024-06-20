Є нові тренди: які напрямки стануть популярними серед туристів у 2040 році
Джерело:Deloitte
Хоча 2024 рік ще не закінчився, експерти вже починають аналізувати інтерес споживачів, щоб визначити, які регіони будуть популярними аж у 2040 році. Deloitte разом із Google провели нове дослідження.
Корпорації вивчили розвиток туризму до 2040 року. І, як виявилося, у 2040 році Іспанія може стати найбільш відвідуваною країною.
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Які напрямки будуть популярними у 2040 році?
Згідно з дослідженням, до 2040 року мандруватимуть 2,4 мільярда людей. 74% оберуть країни Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Іспанія стане найвідвідуванішим напрямком. А до топ-10 увійдуть:
- Франція,
- США,
- Китай,
- Мексика,
- Італія,
- Туреччина,
- Саудівська Аравія,
- Таїланд,
- Німеччина,
- Велика Британія.
Найбільше мандрівників, як і 2019 року, буде з Китаю, США, Британії та Німеччини. Але 2040 року до списку увійде ще Індія.
Які напрямки стануть популярними серед туристів у 2040 році / Фото Unsplash
У дослідженні розповідають про те, які чинники вплинуть на туризм. Серед них:
- штучний інтелект,
- віртуальна реальність,
- переклад реального часу.
Окрім технологій, на вибір напряму для подорожей впливатимуть зміни клімату, економіка та геополітика, тривалість життя та пом'якшення візових бар'єрів.
До слова, влітку шалено популярним є формат відпочинку, під час якого мандрівники орендують віллу або ж квартиру на узбережжі моря. Але через високий попит у гарячий сезон ціни на помешкання ростуть шаленими темпами. Де можна втілити свої мрії про європейське літо в реальність, не витративши при цьому багато грошей.