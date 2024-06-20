Корпорації вивчили розвиток туризму до 2040 року. І, як виявилося, у 2040 році Іспанія може стати найбільш відвідуваною країною.

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Які напрямки будуть популярними у 2040 році?

Згідно з дослідженням, до 2040 року мандруватимуть 2,4 мільярда людей. 74% оберуть країни Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Іспанія стане найвідвідуванішим напрямком. А до топ-10 увійдуть:

Франція, США, Китай, Мексика, Італія, Туреччина, Саудівська Аравія, Таїланд, Німеччина, Велика Британія.

Найбільше мандрівників, як і 2019 року, буде з Китаю, США, Британії та Німеччини. Але 2040 року до списку увійде ще Індія.



Які напрямки стануть популярними серед туристів у 2040 році / Фото Unsplash

У дослідженні розповідають про те, які чинники вплинуть на туризм. Серед них:

штучний інтелект,

віртуальна реальність,

переклад реального часу.

Окрім технологій, на вибір напряму для подорожей впливатимуть зміни клімату, економіка та геополітика, тривалість життя та пом'якшення візових бар'єрів.

До слова, влітку шалено популярним є формат відпочинку, під час якого мандрівники орендують віллу або ж квартиру на узбережжі моря. Але через високий попит у гарячий сезон ціни на помешкання ростуть шаленими темпами. Де можна втілити свої мрії про європейське літо в реальність, не витративши при цьому багато грошей.