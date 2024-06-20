Корпорации изучили развитие туризма до 2040 года. И, как оказалось, в 2040 году Испания может стать самой посещаемой страной.

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Какие направления будут популярными в 2040 году?

Согласно исследованию, к 2040 году будут путешествовать 2,4 миллиарда человек. 74% выберут страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Испания станет самым посещаемым направлением. А в топ-10 войдут:

  1. Франция,
  2. США,
  3. Китай,
  4. Мексика,
  5. Италия,
  6. Турция,
  7. Саудовская Аравия,
  8. Таиланд,
  9. Германия,
  10. Великобритания.

Больше всего путешественников, как и в 2019 году, будет из Китая, США, Великобритании и Германии. Но в 2040 году в список войдет еще Индия.

Какие направления станут популярными среди туристов в 2040 году
Какие направления станут популярными среди туристов в 2040 году / Фото Unsplash

В исследовании рассказывают о том, какие факторы повлияют на туризм. Среди них:

  • искусственный интеллект,
  • виртуальная реальность,
  • перевод реального времени.

Кроме технологий, на выбор направления для путешествий будут влиять изменения климата, экономика и геополитика, продолжительность жизни и смягчение визовых барьеров.

К слову, летом безумно популярным является формат отдыха, во время которого путешественники арендуют виллу или квартиру на побережье моря. Но из-за высокого спроса в горячий сезон цены на жилье растут бешеными темпами. Где можно воплотить свои мечты о европейском лете в реальность, не потратив при этом много денег.