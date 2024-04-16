Названо найкращі міста світу для життя і туризму: лідер вже 9-й рік поспіль незмінний

У деяких містах зручність для туристів не завжди збігається з комфортом для мешканців. Проте є міста, які досягли балансу між обслуговуванням туристів і задоволенням потреб місцевих жителів.

Так, компанія Resonance Consultancy склала список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму. Очолила рейтинг столиця Великої Британії – Лондон.

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Лондон вже дев'ятий раз поспіль лідирує, зокрема, в підкатегоріях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins і Tripadvisor Reviews.

Лондон зумів відновити після пандемії COVID та Брекзиту обсяги за всіма основними показниками, зокрема пасажирських перевезень усередині міста, кількості бронювань у готелях, купівель нової нерухомості, відвідування визначних пам'яток тощо,

– зазначають експерти.

Водночас у місті є хороші можливості для відкриття бізнесу, навчання та пошуку роботи. Але Лондон – не єдине місто, яке ідеально підходить для туризму та життя.

10 найкращих міст світу для життя та туризму

Лондон, Велика Британія, Париж, Франція, Нью-Йорк, США, Токіо, Японія, Сінгапур, Дубай, ОАЕ, Сан-Франциско, США, Барселона, Іспанія, Амстердам, Нідерланди, Сеул, Південна Корея.

Сінгапур посів 5 місце серед найкращих міст для життя та туризму / Фото Unsplash

Нагадаємо, раніше GuruWalk – сервіс з організації пішохідних турів, склав рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу).