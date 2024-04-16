За словами ван Бастена, "пальму першості" варто віддати Лувру. Його вважають найвідвідуванішим музеєм світу. Щодня Лувр відвідує понад 10 тисяч туристів. Їх захоплює не лише експозиція, але й сама фантастична будівля, яка упродовж століть була резиденцією французьких королів.

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Ван Бастен зауважив, що, звичайно, Джоконда вартує того, аби нею помилуватися. Однак це буде якихось 0,5 секунди й весь цей час доведеться боротися за місце серед шаленого натовпу, який робитиме мільярд селфі.

Тревел-експерт наголошує: якщо у вас є час в Парижі, можна й постояти у черзі до безсмертного творіння Леонардо. Однак якщо час у французькій столиці – обмежений, варто приділити увагу тихішим та цікавішим локаціям.

Також у списку – Стоунхендж

Ван Бастен погоджується, що древній Стоунхендж справді вражає своєю історією та зачаровує таємницями. Однак туристи перетворили у пил всю священність місця.



Древній і величний Стоунхендж / Unsplash

Тревел-експерт обурений тим, що Стоунхендж перетворили на інста-локацію. Ван Бастен жартує: щоб відчути вайб місця, хіба варто прибути туди на світанку під час місячного затемнення.

Одного разу мені довелося боротися зі зграєю американських студентів за обміном за вигідну точку огляду в Стоунхенджі,

– зауважив ван Бастен.

Звичайно, якщо Стоунхендж – ваша мрія, можна пробувати. Однак перед цим варто ще раз замислитися, чи справді вам так сильно хочеться побувати там.