Так, компанія Resonance Consultancy склала список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму. Очолила рейтинг столиця Великої Британії – Лондон.

Читайте також Дісталося й Лувру: які світові локації визнали найбільш переоціненими

Лондон вже дев'ятий раз поспіль лідирує, зокрема, в підкатегоріях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins і Tripadvisor Reviews.

Лондон зумів відновити після пандемії COVID та Брекзиту обсяги за всіма основними показниками, зокрема пасажирських перевезень усередині міста, кількості бронювань у готелях, купівель нової нерухомості, відвідування визначних пам'яток тощо,
– зазначають експерти.

Водночас у місті є хороші можливості для відкриття бізнесу, навчання та пошуку роботи. Але Лондон – не єдине місто, яке ідеально підходить для туризму та життя.

10 найкращих міст світу для життя та туризму

  1. Лондон, Велика Британія,
  2. Париж, Франція,
  3. Нью-Йорк, США,
  4. Токіо, Японія,
  5. Сінгапур,
  6. Дубай, ОАЕ,
  7. Сан-Франциско, США,
  8. Барселона, Іспанія,
  9. Амстердам, Нідерланди,
  10. Сеул, Південна Корея.

Сінгапур посів 5 місце серед найкращих міст для життя та туризму

Сінгапур посів 5 місце серед найкращих міст для життя та туризму / Фото Unsplash

Нагадаємо, раніше GuruWalk – сервіс з організації пішохідних турів, склав рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу).