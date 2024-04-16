Так, компанія Resonance Consultancy склала список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму. Очолила рейтинг столиця Великої Британії – Лондон.
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Лондон вже дев'ятий раз поспіль лідирує, зокрема, в підкатегоріях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins і Tripadvisor Reviews.
Лондон зумів відновити після пандемії COVID та Брекзиту обсяги за всіма основними показниками, зокрема пасажирських перевезень усередині міста, кількості бронювань у готелях, купівель нової нерухомості, відвідування визначних пам'яток тощо,
– зазначають експерти.
Водночас у місті є хороші можливості для відкриття бізнесу, навчання та пошуку роботи. Але Лондон – не єдине місто, яке ідеально підходить для туризму та життя.
10 найкращих міст світу для життя та туризму
- Лондон, Велика Британія,
- Париж, Франція,
- Нью-Йорк, США,
- Токіо, Японія,
- Сінгапур,
- Дубай, ОАЕ,
- Сан-Франциско, США,
- Барселона, Іспанія,
- Амстердам, Нідерланди,
- Сеул, Південна Корея.
Сінгапур посів 5 місце серед найкращих міст для життя та туризму / Фото Unsplash
Нагадаємо, раніше GuruWalk – сервіс з організації пішохідних турів, склав рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу).