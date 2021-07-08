В основном, эмигранты считают идеальными те страны, где есть море и интересная культура. Однако стабильная экономика тоже является важным критерием. Повлияла на выбор и пандемия. Так, страны, в которых были зафиксированы значительные вспышки вируса, не вызывают желания эмигрировать к ним.

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Лучшие города для эмигрантов

Исследование базировалось на следующих критериях:

удовлетворенность эмигрантов качеством жизни;

удовлетворенность рабочим графиком;

удовлетворенность личными финансами и стоимостью жизни в выбранной стране.

Результат ы опроса – довольно неожиданные.

10. Вьетнам

Вьетнам – идеальное место для эмигрантов, стремящихся сэкономить деньги, проживая свою лучшую жизнь. Так думает большая часть респондентов опроса. Просторные пляжи, вкусная еда и интересная культура делают Вьетнам прекрасным местом для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Вьетнам занял 10 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

9. Канада

В Канаде стабильная экономика, а значит, есть уверенность в завтрашнем дне. Канада просторная и известна своими прекрасными пейзажами. К тому же Канада очень доброжелательно относится к мигрантам.

Канада заняла 9 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

8. Эквадор

Южноамериканская страна Эквадор глубоко укоренена в истории. Здесь находится одна из старейших цивилизаций в мире, есть свои пирамиды и объекты мирового наследия ЮНЕСКО, включая Галапагосские острова и город Кито. Интересный факт: если вы отправитесь на вулкан Чимборасо у Риобамба, то окажетесь в ближайшей к солнцу точке в мире. Эквадор привлекает эмигрантов неоценимыми приключениями и одновременно доступным проживанием.

Эквадор занял 8 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

7. Австралия

Австралия известна привлекательностью своих мегаполисов, таких как Сидней, Мельбурн, Брисбен и Перт. Здесь также такие известные места, как пляж Бонди и Большой Барьерный риф. Австралия в эмигрантов ассоциируется со стабильностью и безопасностью. При этом ее хочется познавать.

Австралия заняла 7 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

6. Новая Зеландия

Эту страну эмигранты назвали прежде всего из-за эффективных решений в преодолении пандемии COVID-19, которые были введены премьер-министром Джасиндой Ардерн.

Новая Зеландия заняла 6 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

5. Португалия

Эмигранты отметили, что хотят отправиться в Португалию из-за теплого лето, блюд на открытом воздухе, потрясающих городов и вкусного заварного пирога, который обычно подают горячим, посыпанным сахаром и корицей.

Португалия заняла 5 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

4. Малайзия

Столица Малайзии Куала-Лумпур – один из самых мощных государств Юго-Восточной Азии для финансов и бизнеса. В стране также расположено много памятников мирового наследия ЮНЕСКО, есть прекрасные пляжи и уединенные острова.

Малайзия заняла 4 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

3. Коста-Рика

На третьем месте рейтинга оказалась Коста-Рика. Тропические пляжи, невероятные национальные парки, редкие виды растений и животных, отличный кофе и мантра "пура вида" (чистая жизнь) – это причины, по которым огромное количество людей высказались о намерении пожить в этой стране.

Коста-Рика заняла 3 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

2. Мексика

Учит ы вая то, что опрошенные эмигранты называли страны с хорошими пляжами, вкусной едой и богатой историей, неудивительно, что в перечень вошла также Мексика. Респонденты считают, что в этой стране есть все предпосылки для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

Мексика заняла 10 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Unsplash

1. Тайвань

Небольшой остров в Восточной Азии возглавил упомянутый рейтинг. Тайвань известен своими красочными ночными рынками, бесплатным Wi-Fi в крупнейших городах и кухней, благоприятной для вегетарианцев. Здесь также одна из лучших систем здравоохранения в мире и одержимость Hello Kitty (речь идет о тематических ресторанах, самолетах и даже фирменном пиве). Все перечисленное вызывает у эмигрантов восторг.

Тайвань занял 1 место в рейтинге лучших стран для эмигрантов / Фото Getty Images

Какие страны эмигранты не рекомендуют в 2021 году

Самые низкие баллы получил Кувейт .

Учит ы вая то, что Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, ее для проживания тоже не рекомендуется.

Также низкую оценку получили: