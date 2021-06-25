Організатори дослідження вивчали, які країни у період пандемії приваблюють трудових мігрантів, які зараз проживають у Польщі. Більшість українців відповіли, що хотіли б і надалі працювати у Польщі або вирушити до Німеччини.

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Де хочуть працювати трудові мігранти в Польщі

Опитування показало, що іноземці в Польщі хочуть працювати в таких країнах:

Німеччина (51%);

Польща (48,1%);

Чехія (25,9%);

США (25,1%);

Канада (23%);

Норвегія (21,4%);

Швеція (18,4%);

Фінляндія (16,9%)

Нідерланди (14,7%);

Велика Британія (14,3%);

Ізраїль (12,7%).

90% опитаних запевнили, що задоволені роботою у Польщі. При цьому лише 79% з них готові радити польських працедавців своїм знайомим.

31% респондентів шукають можливість заробітку в іншій країні Експерти вважають, що причиною цього може бути близька перспектива закінчення пандемії. Для порівняння, у жовтні 2020 року цей показник становив 19%.

37% учасників опитування розповіли, що скористалися продовженням терміну дії дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі до закінчення карантину.

Директор з питань міжнародної рекрутації EWL Group Марцін Колодзєйчик зазначив, що цього року Фінляндія та країни Балтії почали інтенсивніше запрошувати заробітчан зі Східної Європи. Також він прогнозує, що скоро полегшиться можливість потрапити на роботу до Словаччини та Чехії.

Нагадуємо, що європейські країни, зокрема Польща, зараз потребують сезонних працівників. Заробити за місяць можна від 600 євро і більше, залежно від країни.