Организаторы исследования изучали, какие страны в период пандемии привлекают трудовых мигрантов, проживающих сейчас в Польше. Большинство украинцев ответили, что хотели бы и дальше работать в Польше или отправиться в Германию.

Интересно Спешила на самолет в день вручения диплома: как украинка нашла счастье в Вильнюсе

Где хотят работать трудовые мигранты в Польше

Опрос показал, что иностранцы в Польше хотят работать в следующих странах:

  • Германия (51%);
  • Польша (48,1%);
  • Чехия (25,9%);
  • США (25,1%);
  • Канада (23%);
  • Норвегия (21,4%);
  • Швеция (18,4%);
  • Финляндия (16,9%)
  • Нидерланды (14,7%);
  • Великобритания (14,3%);
  • Израиль (12,7%).

90% опрошенных заверили, что довольны работой в Польше. При этом только 79% из них готовы советовать польских работодателей своим знакомым.

31% респондентов ищут возможность заработка в другой стране Эксперты считают, что причиной этого может быть близка перспектива окончания пандемии. Для сравнения, в октябре 2020 года этот показатель составлял 19%.

37% участников опроса рассказали, что воспользовались продлением срока действия разрешительных документов на пребывание и работу в Польше до окончания карантина.

Директор по международной рекрутации EWL Group Марцин Колодзейчик отметил, что в этом году Финляндия и страны Балтии начали интенсивнее приглашать работников из Восточной Европы. Также он прогнозирует, что скоро облегчится возможность попасть на работу в Словакии и Чехии.