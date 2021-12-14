Які країни Центральної Європи приваблюють українців найбільше: цікаве опитування

На вибір країни для мандрівки чи роботи впливає взаємозв'язок між майновим станом, віком та місцевістю проживання, запевняють соціологи. Наприклад, серед жителів міст, людей з вищим достатком та молодших за 40 років значно більше охочих подорожувати Центральною Європою.

Для роботи більшість українців зараз теж воліли б обрати радше Німеччину, ніж близьку Польщу. Такі результати показало дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2 021 року у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 003 респонденти віком від 18 років.

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Які країни українці обирають для роботи

За результатами дослідження, 48% українців хотіли б працювати у Німеччині. Далі рейтинг популярності виглядає таким чином:

Чехія (38%);

Австрія (32%);

Польща (31%);

Литва (24%);

Словаччина (22%);

Угорщина (13%);

Румунія (8%);

Молдова (7%).

Роботу в цих країнах насамперед шукають чоловіки у віці до 30 років. Цікаво, що до виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим серед опитаних рівнем матеріального становища.

Також близько третини опитаних (33%) не обрали б жодну із центральноєвропейських країн.

Кого з іноземців українці готові прийняти у себе вдома

Більшість українців, особливо у віці 18 – 29 років, заявили, що залюбки б запросили до себе погостювати жителів країн Центральної Європи. Так, 74,3% респондентів не проти прийняти гостей з Польщі, 73,6% – з Німеччини, 72,3% – з Чехії.

Натомість найменш охоче українці налаштовані приймати жителів Румунії. 53,6% опитаних дали ствердну відповідь.

Які іноземні товари купують українці

У цьому розділі опитування знову лідерство отримала Німеччина. 80% українців схвалюють товари з Німеччини.

Також українці залюбки купують товари з:

Польщі (57%);

Чехії (57%);

Австрії (56%).

Які країни Центральної Європи приваблюють українських туристів

За можливості подорожувати до країн Центральної Європи, 67,5% українців теж обрали б для мандрівки Німеччину. Наступними у списку бажаних є такі країни:

Австрія – 64%;

Чехія – 63%;

Литва – 52%;

Польща (52%);

Словаччина (49%);

Угорщина (43%);

Румунія (35%);

Молдова (33%).

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