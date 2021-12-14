Які країни Центральної Європи приваблюють українців найбільше: цікаве опитування
Джерело:УП Життя
На вибір країни для мандрівки чи роботи впливає взаємозв'язок між майновим станом, віком та місцевістю проживання, запевняють соціологи. Наприклад, серед жителів міст, людей з вищим достатком та молодших за 40 років значно більше охочих подорожувати Центральною Європою.
Для роботи більшість українців зараз теж воліли б обрати радше Німеччину, ніж близьку Польщу. Такі результати показало дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2 021 року у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 003 респонденти віком від 18 років.
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Які країни українці обирають для роботи
За результатами дослідження, 48% українців хотіли б працювати у Німеччині. Далі рейтинг популярності виглядає таким чином:
- Чехія (38%);
- Австрія (32%);
- Польща (31%);
- Литва (24%);
- Словаччина (22%);
- Угорщина (13%);
- Румунія (8%);
- Молдова (7%).
Роботу в цих країнах насамперед шукають чоловіки у віці до 30 років. Цікаво, що до виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим серед опитаних рівнем матеріального становища.
Також близько третини опитаних (33%) не обрали б жодну із центральноєвропейських країн.
Кого з іноземців українці готові прийняти у себе вдома
Більшість українців, особливо у віці 18 – 29 років, заявили, що залюбки б запросили до себе погостювати жителів країн Центральної Європи. Так, 74,3% респондентів не проти прийняти гостей з Польщі, 73,6% – з Німеччини, 72,3% – з Чехії.
Натомість найменш охоче українці налаштовані приймати жителів Румунії. 53,6% опитаних дали ствердну відповідь.
Які іноземні товари купують українці
У цьому розділі опитування знову лідерство отримала Німеччина. 80% українців схвалюють товари з Німеччини.
Також українці залюбки купують товари з:
- Польщі (57%);
- Чехії (57%);
- Австрії (56%).
Які країни Центральної Європи приваблюють українських туристів
За можливості подорожувати до країн Центральної Європи, 67,5% українців теж обрали б для мандрівки Німеччину. Наступними у списку бажаних є такі країни:
- Австрія – 64%;
- Чехія – 63%;
- Литва – 52%;
- Польща (52%);
- Словаччина (49%);
- Угорщина (43%);
- Румунія (35%);
- Молдова (33%).
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