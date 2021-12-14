Для работы большинство украинцев сейчас тоже предпочли бы выбрать Германию, чем близкую Польшу. Такие результаты показало исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2 021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 2 003 респондента в возрасте от 18 лет.
Интересно Дважды эмигрировали и создали выгодный бизнес в Польше: как украинцы упорно шли к успеху
Какие страны украинцы выбирают для работы
По результатам исследования, 48% украинцев хотели бы работать в Германии. Далее рейтинг популярности выглядит следующим образом:
- Чехия (38%);
- Австрия (32%);
- Польша (31%);
- Литва (24%);
- Словакия (22%);
- Венгрия (13%);
- Румыния (8%);
- Молдавия (7%).
Работу в этих странах, прежде всего, ищут мужчины в возрасте до 30 лет. Интересно, что выехать на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с самым высоким среди опрошенных уровнем материального положения.
Также около трети опрошенных (33%) не избрали бы ни одну из центральноевропейских стран.
Кого из иностранцев украинцы готовы принять у себя дома
Большинство украинцев, особенно в возрасте 18 – 29 лет, заявили, что охотно бы пригласили к себе погостить жителей стран Центральной Европы. Так, 74,3% респондентов не прочь принять гостей из Польши, 73,6% – из Германии, 72,3% – из Чехии.
Наименее же охотно украинцы настроены принимать жителей Румынии. 53,6% опрошенных дали утвердительный ответ.
Какие иностранные товары покупают украинцы
В этом разделе опроса вновь лидерство получила Германия. 80% украинцев одобряют товары из Германии.
Также украинцы охотно покупают товары из:
- Польши (57%);
- Чехии (57%);
- Австрии (56%).
Какие страны Центральной Европы привлекают украинских туристов
По возможности путешествовать в страны Центральной Европы, 67,5% украинцев тоже выбрали бы для путешествия Германию. Следующими в списке желаемых такие страны:
- Австрия – 64%;
- Чехия – 63%;
- Литва – 52%;
- Польша (52%);
- Словакия (49%);
- Венгрия (43%);
- Румыния (35%);
- Молдавия (33%).
Вас также может заинтересовать сюжет о том, в какие страны уезжают украинцы и сколько им платят: смотрите видео