Для работы большинство украинцев сейчас тоже предпочли бы выбрать Германию, чем близкую Польшу. Такие результаты показало исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива . Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2 021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 2 003 респондента в возрасте от 18 лет.

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Какие страны украинцы выбирают для работы

По результатам исследования, 48% украинцев хотели бы работать в Германии . Далее рейтинг популярности выглядит следующим образом:

Чехия (38%);

Австрия (32%);

Польша (31%);

Литва (24%);

Словакия (22%);

Венгрия (13%);

Румыния (8%);

Молдавия (7%).

Работу в этих странах, прежде всего, ищут мужчины в возрасте до 30 лет. Интересно, что выехать на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с самым высоким среди опрошенных уровнем материального положения.

Также около трети опрошенных (33%) не избрали бы ни одну из центральноевропейских стран.

Кого из иностранцев украинцы готовы принять у себя дома

Большинство украинцев, особенно в возрасте 18 – 29 лет, заявили, что охотно бы пригласили к себе погостить жителей стран Центральной Европы. Так, 74,3% респондентов не прочь принять гостей из Польши, 73,6% – из Германии, 72,3% – из Чехии.

Наименее же охотно украинцы настроены принимать жителей Румынии. 53,6% опрошенных дали утвердительный ответ.

Какие иностранные товары покупают украинцы

В этом разделе опроса вновь лидерство получила Германия. 80% украинцев одобряют товары из Германии.

Также украинцы охотно покупают товары из:

Польши (57%);

Чехии (57%);

Австрии (56%).

Какие страны Центральной Европы привлекают украинских туристов

По возможности путешествовать в страны Центральной Европы, 67,5% украинцев тоже выбрали бы для путешествия Германию. Следующими в списке желаемых такие страны:

Австрия – 64%;

Чехия – 63%;

Литва – 52%;

Польша (52%);

Словакия (49%);

Венгрия (43%);

Румыния (35%);

Молдавия (33%).