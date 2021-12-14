Для работы большинство украинцев сейчас тоже предпочли бы выбрать Германию, чем близкую Польшу. Такие результаты показало исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2 021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 2 003 респондента в возрасте от 18 лет.

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Какие страны украинцы выбирают для работы

По результатам исследования, 48% украинцев хотели бы работать в Германии. Далее рейтинг популярности выглядит следующим образом:

  • Чехия (38%);
  • Австрия (32%);
  • Польша (31%);
  • Литва (24%);
  • Словакия (22%);
  • Венгрия (13%);
  • Румыния (8%);
  • Молдавия (7%).

Работу в этих странах, прежде всего, ищут мужчины в возрасте до 30 лет. Интересно, что выехать на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с самым высоким среди опрошенных уровнем материального положения.

Также около трети опрошенных (33%) не избрали бы ни одну из центральноевропейских стран.

Кого из иностранцев украинцы готовы принять у себя дома

Большинство украинцев, особенно в возрасте 18 – 29 лет, заявили, что охотно бы пригласили к себе погостить жителей стран Центральной Европы. Так, 74,3% респондентов не прочь принять гостей из Польши, 73,6% – из Германии, 72,3% – из Чехии.

Наименее же охотно украинцы настроены принимать жителей Румынии. 53,6% опрошенных дали утвердительный ответ.

Какие иностранные товары покупают украинцы

В этом разделе опроса вновь лидерство получила Германия. 80% украинцев одобряют товары из Германии.

Также украинцы охотно покупают товары из:

  • Польши (57%);
  • Чехии (57%);
  • Австрии (56%).

Какие страны Центральной Европы привлекают украинских туристов

По возможности путешествовать в страны Центральной Европы, 67,5% украинцев тоже выбрали бы для путешествия Германию. Следующими в списке желаемых такие страны:

  • Австрия – 64%;
  • Чехия – 63%;
  • Литва – 52%;
  • Польша (52%);
  • Словакия (49%);
  • Венгрия (43%);
  • Румыния (35%);
  • Молдавия (33%).

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