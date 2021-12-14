Для роботи більшість українців зараз теж воліли б обрати радше Німеччину, ніж близьку Польщу. Такі результати показало дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2 021 року у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 003 респонденти віком від 18 років.

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Які країни українці обирають для роботи

За результатами дослідження, 48% українців хотіли б працювати у Німеччині. Далі рейтинг популярності виглядає таким чином:

  • Чехія (38%);
  • Австрія (32%);
  • Польща (31%);
  • Литва (24%);
  • Словаччина (22%);
  • Угорщина (13%);
  • Румунія (8%);
  • Молдова (7%).

Роботу в цих країнах насамперед шукають чоловіки у віці до 30 років. Цікаво, що до виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим серед опитаних рівнем матеріального становища.

Також близько третини опитаних (33%) не обрали б жодну із центральноєвропейських країн.

Кого з іноземців українці готові прийняти у себе вдома

Більшість українців, особливо у віці 18 – 29 років, заявили, що залюбки б запросили до себе погостювати жителів країн Центральної Європи. Так, 74,3% респондентів не проти прийняти гостей з Польщі, 73,6% – з Німеччини, 72,3% – з Чехії.

Натомість найменш охоче українці налаштовані приймати жителів Румунії. 53,6% опитаних дали ствердну відповідь.

Які іноземні товари купують українці

У цьому розділі опитування знову лідерство отримала Німеччина. 80% українців схвалюють товари з Німеччини.

Також українці залюбки купують товари з:

  • Польщі (57%);
  • Чехії (57%);
  • Австрії (56%).

Які країни Центральної Європи приваблюють українських туристів

За можливості подорожувати до країн Центральної Європи, 67,5% українців теж обрали б для мандрівки Німеччину. Наступними у списку бажаних є такі країни:

  • Австрія – 64%;
  • Чехія – 63%;
  • Литва – 52%;
  • Польща (52%);
  • Словаччина (49%);
  • Угорщина (43%);
  • Румунія (35%);
  • Молдова (33%).

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