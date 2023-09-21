Туристичні податки та збори: які країни світу змушують заплатити за в'їзд і не тільки

Численні країни та міста, включно з кількома європейськими, нещодавно запровадили плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише, щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів.

Суми стягнень коливаються від 50 центів до десятків євро. Дізнайтеся детальніше про які суми йдеться та в яких країнах туристи тепер мають сплачувати обов'язкові збори.

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Зазначимо, і хоча зазвичай щоденна сума податку є невеликою, протягом тижня сім'я із чотирьох осіб може заплатити місту понад 115 євро, не враховуючи вартість проживання, транспорту та сувенірів.

Які країни стягують туристичні податки та збори?

Більшість європейських країн стягує податок з туристів за проживання в готелях:

Австрія – податок за ночівлю залежить від провінції, в якій зупиняється турист. У Відні та Зальцбурзі до рахунку готелю додається 3% за кожну особу, яка проживає.



– податок за ночівлю залежить від провінції, в якій зупиняється турист. У Відні та Зальцбурзі до рахунку готелю додається 3% за кожну особу, яка проживає. Бельгія – збір стягується за кожну ніч перебування в Бельгії, однак варто враховувати те, що податок не завжди включають до загального рахунку в готелі, а тому потрібно перевіряти цей нюанс при бронюванні, щоб при виселенні з номера ви були готові до додаткових витрат. Сума збору різниться від міста та міста й може залежати від рівня готелю. Зазвичай, це близько 7,5 євро.



– збір стягується за кожну ніч перебування в Бельгії, однак варто враховувати те, що податок не завжди включають до загального рахунку в готелі, а тому потрібно перевіряти цей нюанс при бронюванні, щоб при виселенні з номера ви були готові до додаткових витрат. Сума збору різниться від міста та міста й може залежати від рівня готелю. Зазвичай, це близько 7,5 євро. Хорватія – збір відносно низький відносно інших країн та особливо, не у сезон. Зазвичай туристам буде необхідно сплатити близько 1,5 євро за ніч.



– збір відносно низький відносно інших країн та особливо, не у сезон. Зазвичай туристам буде необхідно сплатити близько 1,5 євро за ніч. Франція – розмір податку залежить від рівня та категорії готелю і коливається від 0,20 до 4 євро на людину за ніч.



– розмір податку залежить від рівня та категорії готелю і коливається від 0,20 до 4 євро на людину за ніч. Німеччина – зазвичай податок додається до рахунку за готель та становить близько 5%. Однак у Франкфурті, Гамбурзі та Берліні, передбачені додаткові збори на "ліжка" та "культуру".



– зазвичай податок додається до рахунку за готель та становить близько 5%. Однак у Франкфурті, Гамбурзі та Берліні, передбачені додаткові збори на "ліжка" та "культуру". Греція – збір також необхідно сплачувати за кожні ніч у готелі й коливається він від 0,5 до 4 євро.



– збір також необхідно сплачувати за кожні ніч у готелі й коливається він від 0,5 до 4 євро. Угорщина – сума податку залежить від рівня готелю, адже туристи мають сплатити 4% від вартості номера за кожну ніч.



– сума податку залежить від рівня готелю, адже туристи мають сплатити 4% від вартості номера за кожну ніч. Італія – розмір податку залежить від міста та рівня готелю, та зазвичай коливається від 3 до 7 євро за ніч, однак у деяких містах доведеться заплатити більше.

Мальовнича Венеція / Фото UnSplash

Нідерланди – податок поширюється не лише не готелі, але й на кемпінги, апартаменти та навіть приватні будинки, що здаються в оренду. Зазвичай сума збору складає 7% від вартості проживання. Крім цього, у столиці Нідерландів діє податок на сухопутний та водний транспорт для туристів.



– податок поширюється не лише не готелі, але й на кемпінги, апартаменти та навіть приватні будинки, що здаються в оренду. Зазвичай сума збору складає 7% від вартості проживання. Крім цього, у столиці Нідерландів діє податок на сухопутний та водний транспорт для туристів. Португалія – сума збору залежить від муніципалітету та коливається від 1 до 3 євро. Важливо й те, що найвищі податки передбачені у пікові місяці – з квітня по жовтень, а міжсезоння вони нижчі, зазвичай удвічі.



– сума збору залежить від муніципалітету та коливається від 1 до 3 євро. Важливо й те, що найвищі податки передбачені у пікові місяці – з квітня по жовтень, а міжсезоння вони нижчі, зазвичай удвічі. Словенія – податок залежить від популярності міста та рівня готелю, у найтуристичніших локаціях сума збору близько 3 євро на день.



– податок залежить від популярності міста та рівня готелю, у найтуристичніших локаціях сума збору близько 3 євро на день. Швейцарія – податок сплачується окремо та не входить у вартість проживання. Якщо турист планує перебувати у країні до 40 діб, то сума збору буде становити близько 2,20 євро за ніч.



– податок сплачується окремо та не входить у вартість проживання. Якщо турист планує перебувати у країні до 40 діб, то сума збору буде становити близько 2,20 євро за ніч. Іспанія – на Балеарських островах, таких як Ібіца чи Майорка, податок може сягати 4 євро за ніч. У Барселоні наразі він становить 2,75 євро, однак він буде збільшуватись вже навесні 2024 року. У Валенсії ще не набув чинності закон про туристичний податок, однак вже відомо, що він буде залежати від типу житла де планує зупинитись турист.

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Велика Британія – наразі податок потрібно сплачувати лише у Манчестері й складає він трохи більше ніж 1 євро за ніч.

Крім цього, деякі країни світу також стягують туристичні збори й не всі з них пов'язані з проживанням у готелях:

У США у різних штатах діють різні туристичні податки, а тому при плануванні подорожі потрібно уточнювати інформацію про місто, куди ви плануєте їхати. Один з найвищих податків для туристів у Х’юстоні, там до рахунку за проживання туристів додається 17%. Також плата за ночівлю стягується на Карибських островах.



у різних штатах діють різні туристичні податки, а тому при плануванні подорожі потрібно уточнювати інформацію про місто, куди ви плануєте їхати. Один з найвищих податків для туристів у Х’юстоні, там до рахунку за проживання туристів додається 17%. Також плата за ночівлю стягується на Карибських островах. В Індонезії туристичний збір передбачений лише на острові Балі. Так, туристи мають сплатити близько 9 євро місцевому уряду. Гроші туристів надходять до бюджету, що покриває видатки на захист місцевого середовища та балійської культури.

Балі / Фото UnSplash

У Японії система податків для туристів передбачає сплату збору при виїзді з країни. Зазвичай, це близько 6,5 євро.



система податків для туристів передбачає сплату збору при виїзді з країни. Зазвичай, це близько 6,5 євро. У Новій Зеландії стягується фіксована сума, так званого, міжнародного збору при прибутті туристів. Наразі ця сума складає трохи більше ніж 19 євро.