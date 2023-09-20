Які країни були найпопулярніші серед українців влітку 2023 року – дізнайтеся далі!

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Топ-5 країн, куди українці їхали на море

Улітку 2023 року туроператори організовували путівки чималій кількості українців. Так, наприклад JoinUP! відправив на відпочинок за кордоном 98 498 туристів. За цей самий же період 2022 року – лише 41 094.

Найбільше інтерес зріс за рік до Туреччини (39 126 туристів проти 21 781 у 2022 році), Єгипту (20 214 туристи проти 2 919 у 2022 році) та Чорногорії (16 631 турист проти 3554 торік). Ці країни обрали понад 77% усіх туристів, що поїхали у відпустку за межі України протягом літа 2023 року. Ці напрямки є лідерами найбільш запитуваними для відпочинку з дітьми.

Цього року найпопулярнішими були:

Туреччина;

Єгипет (у 2022 році – Болгарія);

Чорногорія;

Греція (у 2022 році – Єгипет);

Албанія (у 2022 році – Греція).

Також у 2023 році відпочинок за кордоном відчутно подорожчав порівняно із цінами минулого року:

Туреччина подорожчала на 34,7%;

Єгипет – на 16,9%;

Чорногорія – на 25%;

Греція – на 51,7%.

Але Болгарія стала доступнішою – середня вартість відпустки зменшилася на 6%.

Куди українці їздили на море у 2023 році / Фото UnSplash

Попит на автобусні тури зріс

Попит на автобусні тури зріс майже втричі порівняно з попереднім роком. Протягом цього літа 12 244 туристи вибрали автобусні подорожі з туроператором, що значно більше порівняно з 4 397 туристами, зафіксованими за той самий період минулого року.

Цікаво, що польоти можливі лише з іноземних аеропортів, привабливість авіатурів серед українців залишається незмінною. Протягом літа 80 652 туристи обрали авіаподорожі, на відміну від лише 26 984 туристів, які обрали цей вид транспорту за відповідний період 2022 року.

Аеропорт в Кишиневі виділяється як найбільш бажаний пункт відправлення для українських мандрівників.

Українці планують відпустки заздалегідь

У цьому році українські туристи стали планувати відпочинок за кілька тижнів. Терміни раннього бронювання повернулися до доковідних часів. Тоді мандрівники бронювали відпочинок в середньому за 22 днів. Під час пандемії та у 2022 році туристи не ризикували оплачувати путівки заздалегідь – в ці роки термін раннього бронювання скоротився до 15 днів.

Наразі це єдиний показник, який повернувся до рівня до пандемії.