Багатьох туристів вразило, що номери в готелях в середньому коштують дешевше, ніж проживання в приватних апартаментах Airbnb. Це доводять результати свіжого дослідження споживчої групи "Which?".
До теми Туристів попередили, чому не варто вішати на двері готельного номера популярну табличку
Готельний номер VS приватні апартаменти
Експерти проаналізували вартість тисяч готельних номерів і варіантів одномісного житла на популярних сайтах з оренди. Територіально охопили 13 популярних туристичних напрямків у Британії та ще 37 міст в інших країнах світу. Дослідники порівняли ціни за 12 місяців – із минулого по цей травень.
Середня ціна проживання в готелі для одного мандрівника склала 125 доларів за ніч. А от за ночівлю в помешканнях з Airbnb в середньому потрібно було платити більше – 148 доларів.
Така різниця здивувала багатьох відпочивальників, адже вони чомусь вважали, що готель обходиться дорожче.
Плануючи наступну поїздку, не думайте, що готель коштуватиме дорожче, а натомість перевіряйте ціни на різних платформах. Для великих груп, яким потрібно більше кімнат і простору, приватна оренда, швидше за все, буде вигідніша за ціною, ніж готельні номери,
– додає експерт "Which?" Рорі Боланд.
Компанії на кшталт Airbnb стали дуже популярними під час пандемії коронавірусу. Це і спровокувало здорожчання такої оренди житла. Дослідники також окремо визначили низку напрямків, де туристи могли серйозно зекономити, зупиняючись в готелях.
Наприклад, на острові Санторіні в Греції пропозиції на Airbnb зазвичай коштували на 71% дорожче, ніж ночі в готелях. Приватні апартаменти в середньому вартували 251 долар, а номер у готелі – 147 доларів. Оренда квартири в Амстердамі коштує на 58% дорожче, ніж готель: в середньому 226 проти 143 доларів.
На азійських напрямках ціни на приватну оренду також були дорожчими за мережеві готелі. До прикладу, у Гонконзі різниця в цінах склала аж 85%. Така ж тенденція спостерігалася в Дубаї та Сінгапурі.