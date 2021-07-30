Инструкция была опубликована 26 июля 2021 года. Пока услуга предоставляется в тестовом режиме, но ею уже радостно пользуются эмигранты.

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Какие справки можно получить онлайн

В дистанционном режиме украинцы в Польше могут получить такие справки:

Справку о несудимости.

Справку о подтверждении действительности водительского удостоверения (доступно только для удостоверений, выданных после 1 января 2012 года).

Как получить справку онлайн

Чтобы воспользоваться услугой, надо перейти по ссылке и выбрать нужную справку.

Как получить консульскую справку онлайн – шаг 1 / Изображение krakow.mfa.gov.ua

Далее следует зарегистрироваться через электронный адрес или с использованием квалифицированной электронной подписи через сервис id.gov.ua .

Как получить консульскую справку онлайн – шаг 2 / Изображение krakow.mfa.gov.ua

Если авторизация происходит через электронную почту, то на следующем этапе надо указать страну и ближайшее дипломатическое учреждение к месту жительства за рубежом. Также в поле Captcha стоит поставить соответствующую отметку в поле "Я не робот". После этого откроются дополнительные поля. В них надо указать свою электронную почту и дважды ввести пароль.

Пароль должен состоять минимум из шести символов, содержать большие и маленькие латинские буквы, а также специальные знаки и цифры.

Как получить консульскую справку онлайн – шаг 3 / Изображение krakow.mfa.gov.ua

После того как человек заполнил все поля, система попросит сохранить данные. Таким образом к заявлению можно будет вернуться в удобное время.

Чтобы доработать заявление позже, надо зайти на свою электронную почту и найти письмо направленное от noreply_econsul@mfa.gov.ua . В письме будет указан регистрационный номер записи и пароль, который необходимо использовать на главной веб-странице в разделе "Изменить ранее созданное заявление". После ввода этих данных система переправит до последнего места внесения информации.

После этого нужно указать данные документа, подтверждающего гражданство и личность. Необходимо выбрать форму заявления – полную или короткую.

Краткая просто показывает наличие судимости у человека на текущее время. Полная – будет показывать все судимости, которые когда-либо были у лица.

Затем надо нажать кнопку "Далее".

Как получить консульскую справку онлайн – шаг 4 / Изображение krakow.mfa.gov.ua

Как получить консульскую справку онлайн – шаг 5 / Изображение krakow.mfa.gov.ua

Откроется новое окно для внесения платежа. Платежку с реквизитами можно скачать на свой компьютер (планшет, смартфон) или отправить по электронной почте.

После уплаты консульского сбора квитанцию ​​тоже надо загрузить. Для этого надо нажать "Обычная оплата", предварительно указав номер квитанции и дату платежа.

Как получить консульскую справку онлайн – шаг 6 / Изображение krakow.mfa.gov.ua

В конце надо нажать "Отправить обращение", после чего заявление будет направлено консульскому должностному лицу для дальнейшего рассмотрения.