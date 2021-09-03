Які фахівці найзатребуваніші у Польщі: рейтинг професій на ринку праці республіки

3 вересня 2021 , 15:28
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Джерело:

TVN24

Міністерство національної освіти Польщі склало список професій, які мають найбільший попит на внутрішньому ринку праці. Такий рейтинг у республіці з 2019 формують щороку.

Прогноз найзатребуваніших спеціальностей є корисним, зокрема, для абітурієнтів, які вступають на навчання до вишів та технікумів, а також для трудових мігрантів, які оцінюють свої можливості знайти роботу у Польщі.

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Рейтинг найзатребуваніших професій у Польщі 2021 року

Місце Професія
1 Фахівець з автоматики
2 Покрівельник
3 Електромеханік
4 Фахівець з електроніки
5 Електрик
6 Водій-механік
7 Механік-монтажник машин та устаткування
8 Спеціаліст з мехатроніки
9 Монтер залізничних шляхів
10 Муляр-штукатур
11 Оператор машин та устаткування для переробки синтетичних матеріалів
12 Оператор машин та устаткування для земельних та дорожніх робіт
13 Оператор різальних верстатів
14 Слюсар
15 Технік з автоматики
16 Технік управління залізничним рухом
17 Технік дорожнього будівництва
18 Технік покрівельних робіт
19 Технік-електроенергетик рейкового транспорту
20 Технік електроніки
21 Технік-електрик
22 Технік-механік
23 Технік з мехатроніки
24 Програміст технічного спрямування
25 Робототехнік
26 Технік-слюсар
27 Технік-оператор
28 Технік залізничного транспорту

Не дивно, що майже всі професії зі списку є технічного напрямку. Заступниця міністра освіти Польщі Маржена Мачалек зауважила, що саме таких спеціалістів найбільше бракує польському ринку праці, оскільки останніми роками у республіці фіксується тенденція отримувати винятково вищу освіту та здебільшого з гуманітарних спеціалізацій.

Автор: Сергій Зятюк