Прогноз найзатребуваніших спеціальностей є корисним, зокрема, для абітурієнтів, які вступають на навчання до вишів та технікумів, а також для трудових мігрантів, які оцінюють свої можливості знайти роботу у Польщі.

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Рейтинг найзатребуваніших професій у Польщі 2021 року

Місце Професія 1 Фахівець з автоматики 2 Покрівельник 3 Електромеханік 4 Фахівець з електроніки 5 Електрик 6 Водій-механік 7 Механік-монтажник машин та устаткування 8 Спеціаліст з мехатроніки 9 Монтер залізничних шляхів 10 Муляр-штукатур 11 Оператор машин та устаткування для переробки синтетичних матеріалів 12 Оператор машин та устаткування для земельних та дорожніх робіт 13 Оператор різальних верстатів 14 Слюсар 15 Технік з автоматики 16 Технік управління залізничним рухом 17 Технік дорожнього будівництва 18 Технік покрівельних робіт 19 Технік-електроенергетик рейкового транспорту 20 Технік електроніки 21 Технік-електрик 22 Технік-механік 23 Технік з мехатроніки 24 Програміст технічного спрямування 25 Робототехнік 26 Технік-слюсар 27 Технік-оператор 28 Технік залізничного транспорту

Не дивно, що майже всі професії зі списку є технічного напрямку. Заступниця міністра освіти Польщі Маржена Мачалек зауважила, що саме таких спеціалістів найбільше бракує польському ринку праці, оскільки останніми роками у республіці фіксується тенденція отримувати винятково вищу освіту та здебільшого з гуманітарних спеціалізацій.