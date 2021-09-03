Прогноз найзатребуваніших спеціальностей є корисним, зокрема, для абітурієнтів, які вступають на навчання до вишів та технікумів, а також для трудових мігрантів, які оцінюють свої можливості знайти роботу у Польщі.
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Рейтинг найзатребуваніших професій у Польщі 2021 року
|Місце
|Професія
|1
|Фахівець з автоматики
|2
|Покрівельник
|3
|Електромеханік
|4
|Фахівець з електроніки
|5
|Електрик
|6
|Водій-механік
|7
|Механік-монтажник машин та устаткування
|8
|Спеціаліст з мехатроніки
|9
|Монтер залізничних шляхів
|10
|Муляр-штукатур
|11
|Оператор машин та устаткування для переробки синтетичних матеріалів
|12
|Оператор машин та устаткування для земельних та дорожніх робіт
|13
|Оператор різальних верстатів
|14
|Слюсар
|15
|Технік з автоматики
|16
|Технік управління залізничним рухом
|17
|Технік дорожнього будівництва
|18
|Технік покрівельних робіт
|19
|Технік-електроенергетик рейкового транспорту
|20
|Технік електроніки
|21
|Технік-електрик
|22
|Технік-механік
|23
|Технік з мехатроніки
|24
|Програміст технічного спрямування
|25
|Робототехнік
|26
|Технік-слюсар
|27
|Технік-оператор
|28
|Технік залізничного транспорту
Не дивно, що майже всі професії зі списку є технічного напрямку. Заступниця міністра освіти Польщі Маржена Мачалек зауважила, що саме таких спеціалістів найбільше бракує польському ринку праці, оскільки останніми роками у республіці фіксується тенденція отримувати винятково вищу освіту та здебільшого з гуманітарних спеціалізацій.