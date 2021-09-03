Прогноз наиболее востребованных специальностей является полезным, в частности, для абитуриентов, поступающих на обучение в вузы и техникумы, а также для трудовых мигрантов, которые оценивают свои возможности найти работу в Польше.

Читайте также О бизнесе, недвижимости в Польше и истинных ценностях: история украинской семьи из Варшавы

Рейтинг самых востребованных профессий в Польше 2021

Место Профессия 1 Специалист по автоматике 2 Кровельщик 3 Электромеханик 4 Специалист по электронике 5 Электрик 6 Водитель-механик 7 Механик-монтажник машин и оборудования 8 Специалист по мехатронике 9 Монтер железнодорожных путей 10 Каменщик-штукатур 11 Оператор машин и оборудования для переработки синтетических материалов 12 Оператор машин и оборудования для земляных и дорожных работ 13 Оператор режущих станков 14 Слесарь 15 Техник по автоматике 16 Техник управления железнодорожным движением 17 Техник дорожного строительства 18 Техник кровельных работ 19 Техник-электроэнергетик рельсового транспорта 20 Техник электроники 21 Техник-электрик 22 Техник-механик 23 Техник мехатроники 24 Программист технического направления 25 Робототехник 26 Техник-слесарь 27 Техник-оператор 28 Техник железнодорожного транспорта

Неудивительно, что почти все профессии из списка технического направления. Заместитель министра образования Польши Маржена Мачалек отметила, что именно таких специалистов больше всего не хватает на польском рынке труда, поскольку в последние годы в республике фиксируется тенденция получать исключительно высшее образование и в основном с гуманитарными специализациями.