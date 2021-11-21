Які довідки анаграфічного центру в Італії можна отримати онлайн: лаконічна інструкція

21 листопада 2021 , 17:00
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Джерело:

Українська Газета. ІТ

В Італії почала діяти платформа Національного реєстру резидентів (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). З її допомогою можна у дистанційному режимі завантажити 14 важливих сертифікатів та довідок.

Раніше за отримання цих документів у комуні потрібно було сплатити гербовий збір. Тепер їх можна завантажити абсолютно безплатно.

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Які довідки доступні для завантаження онлайн

Особи з італійською резиденцією можуть завантажити 14 довідок для себе або для члена своєї родини. Це такі документи:

  1. Anagrafico di nascita (свідоцтво про народження);
  2. Anagrafico di matrimonio (про шлюб);
  3. di Cittadinanza (про громадянство);
  4. di Esistenza in vita (довідка про підтвердження факту життя);
  5. di Residenza (про місце проживання);
  6. di Residenza AIRE (про резиденцію AIRE);
  7. di Stato civile (цивільного стан);
  8. di Stato di famiglia (про сімейний стан);
  9. di Residenza in convivenza (про спільне проживання);
  10. di Stato di famiglia AIRE (про стан сім'ї AIRE);
  11. di Stato di famiglia con rapporti di parentela (про сімейний стан з родинними стосунками);
  12. di Stato Libero (про відсутність шлюбних стосунків);
  13. Anagrafico di Unione Civile (реєстр громадянських союзів);
  14. di Contratto di Convivenza (угоду про співжиття).

Ці довідки також можуть бути об'єднаними у комплексні сертифікати. Наприклад, документи про громадянство та місце проживання можна об'єднати в одну довідку.

Як отримати потрібну довідку онлайн

Для завантаження потрібного документу слід завітати на сайт Національного реєстру резидентів та увійти до особистого кабінету в один з таких способів:

  • за допомогою кодів SPID чи CNS (цифрова ідентифікація);
  • через електронне посвідчення особи.

Далі потрібно обрати з переліку вид довідки та завантажити її у форматі Pdf або відправити на свою електронну скриньку. Перед цим варто скористатися функцією "Попередній перегляд", щоб перевірити, чи немає у документі помилок. 

 

Автор: Орися Біленька