Раніше за отримання цих документів у комуні потрібно було сплатити гербовий збір. Тепер їх можна завантажити абсолютно безплатно.

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Які довідки доступні для завантаження онлайн

Особи з італійською резиденцією можуть завантажити 14 довідок для себе або для члена своєї родини. Це такі документи:

Anagrafico di nascita (свідоцтво про народження); Anagrafico di matrimonio (про шлюб); di Cittadinanza (про громадянство); di Esistenza in vita (довідка про підтвердження факту життя); di Residenza (про місце проживання); di Residenza AIRE (про резиденцію AIRE); di Stato civile (цивільного стан); di Stato di famiglia (про сімейний стан); di Residenza in convivenza (про спільне проживання); di Stato di famiglia AIRE (про стан сім'ї AIRE); di Stato di famiglia con rapporti di parentela (про сімейний стан з родинними стосунками); di Stato Libero (про відсутність шлюбних стосунків); Anagrafico di Unione Civile (реєстр громадянських союзів); di Contratto di Convivenza (угоду про співжиття).

Ці довідки також можуть бути об'єднаними у комплексні сертифікати. Наприклад, документи про громадянство та місце проживання можна об'єднати в одну довідку.

Як отримати потрібну довідку онлайн

Для завантаження потрібного документу слід завітати на сайт Національного реєстру резидентів та увійти до особистого кабінету в один з таких способів:

за допомогою кодів SPID чи CNS (цифрова ідентифікація);

через електронне посвідчення особи.

Далі потрібно обрати з переліку вид довідки та завантажити її у форматі Pdf або відправити на свою електронну скриньку. Перед цим варто скористатися функцією "Попередній перегляд", щоб перевірити, чи немає у документі помилок.