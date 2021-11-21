Раніше за отримання цих документів у комуні потрібно було сплатити гербовий збір. Тепер їх можна завантажити абсолютно безплатно.
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Які довідки доступні для завантаження онлайн
Особи з італійською резиденцією можуть завантажити 14 довідок для себе або для члена своєї родини. Це такі документи:
- Anagrafico di nascita (свідоцтво про народження);
- Anagrafico di matrimonio (про шлюб);
- di Cittadinanza (про громадянство);
- di Esistenza in vita (довідка про підтвердження факту життя);
- di Residenza (про місце проживання);
- di Residenza AIRE (про резиденцію AIRE);
- di Stato civile (цивільного стан);
- di Stato di famiglia (про сімейний стан);
- di Residenza in convivenza (про спільне проживання);
- di Stato di famiglia AIRE (про стан сім'ї AIRE);
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela (про сімейний стан з родинними стосунками);
- di Stato Libero (про відсутність шлюбних стосунків);
- Anagrafico di Unione Civile (реєстр громадянських союзів);
- di Contratto di Convivenza (угоду про співжиття).
Ці довідки також можуть бути об'єднаними у комплексні сертифікати. Наприклад, документи про громадянство та місце проживання можна об'єднати в одну довідку.
Як отримати потрібну довідку онлайн
Для завантаження потрібного документу слід завітати на сайт Національного реєстру резидентів та увійти до особистого кабінету в один з таких способів:
- за допомогою кодів SPID чи CNS (цифрова ідентифікація);
- через електронне посвідчення особи.
Далі потрібно обрати з переліку вид довідки та завантажити її у форматі Pdf або відправити на свою електронну скриньку. Перед цим варто скористатися функцією "Попередній перегляд", щоб перевірити, чи немає у документі помилок.