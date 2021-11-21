Раньше за получение этих документов в коммуне нужно было оплатить гербовый сбор. Теперь их можно скачать абсолютно бесплатно.
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Какие справки доступны для загрузки онлайн
Лица с итальянской резиденцией могут загрузить 14 справок для себя или члена своей семьи. Это следующие документы:
- Anagrafico di nascita (свидетельство о рождении);
- Anagrafico di matrimonio (о браке);
- di Cittadinanza (о гражданстве);
- di Esistenza in vita (справка о подтверждении факта жизни);
- di Residenza (о месте жительства);
- di Residenza AIRE (о резиденции AIRE);
- di Stato civile (гражданское состояние);
- di Stato di famiglia (о семейном положении);
- di Residenza in convivenza (о совместном проживании);
- di Stato di famiglia AIRE (о состоянии семьи AIRE);
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela (о семейном положении с родственными отношениями);
- di Stato Libero (об отсутствии брачных отношений);
- Anagrafico di Unione Civile (реестр гражданских союзов);
- di Contratto di Convivenza (соглашение о сожительстве).
Эти справки также могут быть объединены в комплексные сертификаты. К примеру, документы о гражданстве и месте жительства можно объединить в одну справку.
Как получить нужную справку онлайн
Для загрузки нужного документа следует посетить сайт Национального реестра резидентов и войти в личный кабинет одним из следующих способов:
- с помощью кодов SPID или CNS (цифровая идентификация);
- через электронное удостоверение личности.
Далее нужно выбрать из перечня вид справки и скачать ее в формате Pdf или отправить на свой электронный ящик. Перед этим следует использовать функцию "Предварительный просмотр", чтобы проверить, нет ли в документе ошибок.