Які дні будуть святковими та вихідними у Польщі: календар 2022
Джерело:inPoland
Початок року радує не лише святковою атмосферою та сподіваннями на краще, а й великою кількістю вихідних днів. Проте, не варто забувати, що у святкові дні в Польщі традиційно не працюють магазини та державні установи.
У наступному році жителі Польщі також матимуть кілька подовжених вихідних. У цей період вигідно оформлювати відпустку.
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Повний перелік святкових днів в Польщі 2022
У році, що наближається, на законодавчому рівні передбачено 13 неробочих днів, які є державними та церковними святами. Ось дати, які слід запам'ятати:
- 1 січня (субота) – Новий рік;
- 6 січня (четвер) – Свято Трьох Королів;
- 17 квітня (неділя) – Великдень;
- 18 квітня (понеділок) – Великдень;
- 1 травня (неділя) – День праці;
- 3 травня (вівторок) – День Конституції Польщі;
- 5 червня (неділя) – Зіслання Святого Духа (Зелені свята);
- 16 червня (четвер) – Тіла Христова;
- 15 серпня (понеділок) – Успіння Пресвятої Діви Марії;
- 1 листопада (вівторок) – День усіх святих;
- 11 листопада (п’ятниця) – День Незалежності Польщі;
- 25 грудня (неділя) – Різдво Христове;
- 26 грудня (понеділок) – Різдво Христове.
Крім того, у наступному році у жителів Польщі будуть 3 довгі вихідні. Якщо є можливість оформити у цей період день відпустки, то працівник зможе відпочити аж 4 дні поспіль. Подовжені вихідні у 2022 році припадають на такі дати:
- 6 – 9 січня – Свято Трьох Королів;
- 31 – 3 травня – День праці;
- 16 – 19 червня – Тіла Христова;
- 13 – 15 серпня – Успіння Пресвятої Діви Марії;
- 11 – 13 листопада — День Незалежності Польщі;
- 29 – 1 листопада – День усіх святих;
- 24 – 26 грудня — Різдво Христове.
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