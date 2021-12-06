У наступному році жителі Польщі також матимуть кілька подовжених вихідних. У цей період вигідно оформлювати відпустку.

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Повний перелік святкових днів в Польщі 2022

У році, що наближається, на законодавчому рівні передбачено 13 неробочих днів, які є державними та церковними святами. Ось дати, які слід запам'ятати:

1 січня (субота) – Новий рік;

6 січня (четвер) – Свято Трьох Королів;

17 квітня (неділя) – Великдень;

18 квітня (понеділок) – Великдень;

1 травня (неділя) – День праці;

3 травня (вівторок) – День Конституції Польщі;

5 червня (неділя) – Зіслання Святого Духа (Зелені свята);

16 червня (четвер) – Тіла Христова;

15 серпня (понеділок) – Успіння Пресвятої Діви Марії;

1 листопада (вівторок) – День усіх святих;

11 листопада (п’ятниця) – День Незалежності Польщі;

25 грудня (неділя) – Різдво Христове;

26 грудня (понеділок) – Різдво Христове.

Зверніть увагу! Чотири свята припадають на неділю, що не дає підстави для додаткового вихідного. А якщо Новий рік припадає на суботу, тоді роботодавець має призначити додатковий день для відпочинку.

Крім того, у наступному році у жителів Польщі будуть 3 довгі вихідні. Якщо є можливість оформити у цей період день відпустки, то працівник зможе відпочити аж 4 дні поспіль. Подовжені вихідні у 2022 році припадають на такі дати:

6 – 9 січня – Свято Трьох Королів;

31 – 3 травня – День праці;

16 – 19 червня – Тіла Христова;

13 – 15 серпня – Успіння Пресвятої Діви Марії;

11 – 13 листопада — День Незалежності Польщі;

29 – 1 листопада – День усіх святих;

24 – 26 грудня — Різдво Христове.

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