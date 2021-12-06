В следующем году у жителей Польши также будут несколько удлиненных выходных. В этот период выгодно оформлять отпуск.
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Полный перечень праздничных дней в Польше 2022
В приближающемся году на законодательном уровне предусмотрено 13 нерабочих дней, которые являются государственными и церковными праздниками. Вот даты, которые следует запомнить:
- 1 января (суббота) – Новый год;
- 6 января (четверг) – Праздник Трех Королей;
- 17 апреля (воскресенье) – Пасха;
- 18 апреля (понедельник) – Пасха;
- 1 мая (воскресенье) – День труда;
- 3 мая (вторник) – День Конституции Польши;
- 5 июня (воскресенье) – Сослание Святого Духа (Зеленые праздники);
- 16 июня (четверг) – Тела Христова;
- 15 августа (понедельник) – Успение Пресвятой Девы Марии;
- 1 ноября (вторник) – День всех святых;
- 11 ноября (пятница) – День Независимости Польши;
- 25 декабря (воскресенье) – Рождество.
- 26 декабря (понедельник) – Рождество.
Кроме того, в следующем году у жителей Польши будут 3 длинных выходных. Если есть возможность оформить в этот период день отпуска, то работник сможет отдохнуть 4 дня подряд. Удлиненные выходные в 2022 году приходятся на следующие даты:
- 6 – 9 января – Праздник Трех Королей;
- 31 – 3 мая – День труда;
- 16 – 19 июня – Тела Христова;
- 13 – 15 августа – Успение Пресвятой Девы Марии;
- 11 – 13 ноября – День Независимости Польши;
- 29 – 1 ноября – День всех святых;
- 24 – 26 декабря – Рождество.
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