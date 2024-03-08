Дослідження Visited Travel App визначило 10 визначних пам'яток по всьому світу, які найчастіше потрапляють у wish-листи туристів. І там усе без сюрпризів!
Читайте також На Airbnb виставили розкішну бібліотеку в Лондоні: за символічну ціну можна залишитись на ніч
Так, очолила рейтинг Ейфелева вежа в Парижі, яка є однією з найпопулярніших локацій світу в одному з найпопулярніших міст світу.
До першої трійки потрапили дві пам'ятки в Італії – римський Колізей та історичний центр Венеції. До слова, останні сильно страждають від надмірного туризму, а тому вводять суворі обмеження – від плати за вхід у місто до штрафів за пошкодження.
10 найбажаніших пам'яток у світі:
- Ейфелева вежа, Париж, Франція.
- Колізей, Рим, Італія.
- Венеція, Італія.
- Саграда Фамілія, Барселона, Іспанія.
- Емпайр-Стейт-Білдінг, Нью-Йорк, США.
- Собор Святого Петра, Ватикан.
- Біг-Бен, Лондон, Велика Британія.
- Версальський палац, Париж, Франція.
- Пізанська вежа, Піза, Італія.
- Міст Золоті Ворота, Сан-Франциско, США.
Міст Золоті Ворота на 10 місці у рейтингу найбажаніших пам'яток світу для відвідування / Фото Unsplash
У яких містах світу туристів – у десятки разів більше, аніж мешканців
Найвідвідуванішим містом світу став Стамбул. Далі вирішили з'ясувати, у яких містах туристів – у десятки разів більше, аніж місцевих мешканців.
Чимало популярних міст світу намагаються боротися з надмірним напливом мандрівників. Зокрема, збільшуючи туристичний податок. Таке рішення у 2024 році ухвалили Венеція, Париж, Амстердам.