Исследование Visited Travel App определило 10 достопримечательностей по всему миру, которые чаще всего попадают в wish-листы туристов. И там все без сюрпризов!

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Так, возглавила рейтинг Эйфелева башня в Париже, которая является одной из самых популярных локаций мира в одном из самых популярных городов мира.

В первую тройку попали две достопримечательности в Италии – римский Колизей и исторический центр Венеции. К слову, последние сильно страдают от чрезмерного туризма, а потому вводят строгие ограничения – от платы за вход в город до штрафов за повреждения.

10 самых желанных достопримечательностей в мире:

Эйфелева башня, Париж, Франция. Колизей, Рим, Италия. Венеция, Италия. Саграда Фамилия, Барселона, Испания. Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк, США. Собор Святого Петра, Ватикан. Биг-Бен, Лондон, Великобритания. Версальский дворец, Париж, Франция. Пизанская башня, Пиза, Италия. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США.

Мост Золотые Ворота на 10 месте в рейтинге самых желанных достопримечательностей мира для посещения / Фото Unsplash

В каких городах мира туристов – в десятки раз больше, чем жителей

Самым посещаемым городом мира стал Стамбул. Далее решили выяснить, в каких городах туристов – в десятки раз больше, чем местных жителей.

Многие популярные города мира пытаются бороться с чрезмерным наплывом путешественников. В частности, увеличивая туристический налог. Такое решение в 2024 году приняли Венеция, Париж, Амстердам.