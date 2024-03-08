Исследование Visited Travel App определило 10 достопримечательностей по всему миру, которые чаще всего попадают в wish-листы туристов. И там все без сюрпризов!
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Так, возглавила рейтинг Эйфелева башня в Париже, которая является одной из самых популярных локаций мира в одном из самых популярных городов мира.
В первую тройку попали две достопримечательности в Италии – римский Колизей и исторический центр Венеции. К слову, последние сильно страдают от чрезмерного туризма, а потому вводят строгие ограничения – от платы за вход в город до штрафов за повреждения.
10 самых желанных достопримечательностей в мире:
- Эйфелева башня, Париж, Франция.
- Колизей, Рим, Италия.
- Венеция, Италия.
- Саграда Фамилия, Барселона, Испания.
- Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк, США.
- Собор Святого Петра, Ватикан.
- Биг-Бен, Лондон, Великобритания.
- Версальский дворец, Париж, Франция.
- Пизанская башня, Пиза, Италия.
- Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США.
Мост Золотые Ворота на 10 месте в рейтинге самых желанных достопримечательностей мира для посещения / Фото Unsplash
В каких городах мира туристов – в десятки раз больше, чем жителей
Самым посещаемым городом мира стал Стамбул. Далее решили выяснить, в каких городах туристов – в десятки раз больше, чем местных жителей.
Многие популярные города мира пытаются бороться с чрезмерным наплывом путешественников. В частности, увеличивая туристический налог. Такое решение в 2024 году приняли Венеция, Париж, Амстердам.