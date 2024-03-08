Гостей приймуть лише на одну ніч. Букінг відкриється 12 березня об 11:00 за європейським часом.
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На Airbnb виставили таємну бібліотеку в Лондоні
Пара, яка забронює житло, буде першою, хто зупиниться у бібліотеці з часів Другої світової війни. У бронювання входить "чудова вечеря" у сусідньому ресторані та "ніч книжкових снів" у бібліотеці.
Бонус: доступ до книг Холлі Джексон "Повернення Рейчел Прайс", Джона Гришема "Привиди Каміно" та Кевіна Квана "Брехня та весілля" – до того, як вони з'являться на прилавках магазинів.
Зали бібліотеки / Фото Airbnb
Гості залишатимуться у спальні Прихованої бібліотеки та матимуть доступ до читального залу, куточків і бібліотеки собору Святого Павла.
Зали бібліотеки / Фото Airbnb
І все це за символічну ціну – 8 євро. Бібліотека відчинить свої двері 15 березня лише на одну ніч.
Бронювання бібліотеки буде доступне лише одну ніч / Фото Airbnb
Зауважимо, Туреччина стає ще дорожчою для туристів. Влада країни знову вирішила підняти ціни на квитки в музеї. Це вже втретє за рік. Які ціни і в яких музеях будуть цього разу – читайте у матеріалі!