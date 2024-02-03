Яке ти – європейське місто: розважальний тест для справжніх мандрівників

3 лютого 2024, 18:21
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Нарешті настав час дізнатися відповідь на справді важливе питання: яке ти місто? Романтичний Париж, яскравий Рим чи, можливо, мрійливий Відень.

Проходь тест й дізнавайся, яка з європейських столиць – must visit для тебе. Бо пакувати валізки у нову мандрівку – найкращий спосіб провести суботній вечір.

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Тест створений виключно з розважальною метою.

Джоконда належить:

  • а) Франції (Лувр: та ми разом вже стільки років!);
  • б) Італії (Італієць Леонардо: я для вас – якийсь жарт?);
  • в) несіть попкорн, нехай самі розбираються;

Найкращий у світі десерт:

  • а) Макарон... або круасан... або гарячий шоколад... та несіть усе!
  • б) Тирамісу (й еспресо, будь ласка).
  • в) Захер (і неодмінно з вершками).

Коли стає сумно, треба:

  • а) терміново піти на страйк;
  • б) увімкнути на повну гучність Felicita й слухати, як сусіди підспівують;
  • в) згадати, що про Джоконду вони можуть сперечатися, але Моцарт – точно ваш!

Капучино можна пити:

  • а) та коли хочеш, тоді й пий;
  • б) до 12:00 або приїде поліція кави;
  • в) який взагалі капучино? несіть каву по-віденськи.

Навіщо просто вазон, коли на підвіконні можна виростити:

  • а) цибулю на цибулевий суп;
  • б) лимони для лимончелло;
  • в) фіалки, а тоді зацукрувати!

Результати

  • Якщо більшість відповідей а), ти – Париж – елегантний, готовий співати Je veux вдень та вночі, їсти млинці з джемом на Монмартрі й сто разів передивлятися старі фільми з П'єром Рішаром.

  • Якщо більшість відповідей б), ти – Рим – яскравий, запальний, готовий їсти пасту, до ранку танцювати на вулицях під Sarа Perche Ti Amo й терпіти натовпи туристів біля Тревізо.

  • Якщо більшість відповідей в), ти – Відень – елегантний, старовинний, з вайбом класики, готовий за будь-яких обставин танцювати вальс й пити ігристе з краєвидом на Гофбург.
Автор: Мар'яна Бекало