Яке ти – європейське місто: розважальний тест для справжніх мандрівників
Нарешті настав час дізнатися відповідь на справді важливе питання: яке ти місто? Романтичний Париж, яскравий Рим чи, можливо, мрійливий Відень.
Проходь тест й дізнавайся, яка з європейських столиць – must visit для тебе. Бо пакувати валізки у нову мандрівку – найкращий спосіб провести суботній вечір.
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Тест створений виключно з розважальною метою.
Джоконда належить:
- а) Франції (Лувр: та ми разом вже стільки років!);
- б) Італії (Італієць Леонардо: я для вас – якийсь жарт?);
- в) несіть попкорн, нехай самі розбираються;
Найкращий у світі десерт:
- а) Макарон... або круасан... або гарячий шоколад... та несіть усе!
- б) Тирамісу (й еспресо, будь ласка).
- в) Захер (і неодмінно з вершками).
Коли стає сумно, треба:
- а) терміново піти на страйк;
- б) увімкнути на повну гучність Felicita й слухати, як сусіди підспівують;
- в) згадати, що про Джоконду вони можуть сперечатися, але Моцарт – точно ваш!
Капучино можна пити:
- а) та коли хочеш, тоді й пий;
- б) до 12:00 або приїде поліція кави;
- в) який взагалі капучино? несіть каву по-віденськи.
Навіщо просто вазон, коли на підвіконні можна виростити:
- а) цибулю на цибулевий суп;
- б) лимони для лимончелло;
- в) фіалки, а тоді зацукрувати!
Результати
Якщо більшість відповідей а), ти – Париж – елегантний, готовий співати Je veux вдень та вночі, їсти млинці з джемом на Монмартрі й сто разів передивлятися старі фільми з П'єром Рішаром.
Якщо більшість відповідей б), ти – Рим – яскравий, запальний, готовий їсти пасту, до ранку танцювати на вулицях під Sarа Perche Ti Amo й терпіти натовпи туристів біля Тревізо.
- Якщо більшість відповідей в), ти – Відень – елегантний, старовинний, з вайбом класики, готовий за будь-яких обставин танцювати вальс й пити ігристе з краєвидом на Гофбург.