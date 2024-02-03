Проходь тест й дізнавайся, яка з європейських столиць – must visit для тебе. Бо пакувати валізки у нову мандрівку – найкращий спосіб провести суботній вечір.

Зауважте "Негайно заховайте гроші": 3 країни, у яких чайові сприймають як образу

Тест створений виключно з розважальною метою.

Джоконда належить:

а) Франції (Лувр: та ми разом вже стільки років!);

б) Італії (Італієць Леонардо: я для вас – якийсь жарт?);

в) несіть попкорн, нехай самі розбираються;

Найкращий у світі десерт:

а) Макарон... або круасан... або гарячий шоколад... та несіть усе!

б) Тирамісу (й еспресо, будь ласка).

в) Захер (і неодмінно з вершками).

Коли стає сумно, треба:

а) терміново піти на страйк;

б) увімкнути на повну гучність Felicita й слухати, як сусіди підспівують;

в) згадати, що про Джоконду вони можуть сперечатися, але Моцарт – точно ваш!

Капучино можна пити:

а) та коли хочеш, тоді й пий;

б) до 12:00 або приїде поліція кави;

в) який взагалі капучино? несіть каву по-віденськи.

Навіщо просто вазон, коли на підвіконні можна виростити:

а) цибулю на цибулевий суп;

б) лимони для лимончелло;

в) фіалки, а тоді зацукрувати!

Результати