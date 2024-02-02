У більшості європейських країн та у США чайові сприймають абсолютно нормально. Однак є на карті три країни, де за них можуть образитися.

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До слова, це – ідеальний варіант мандрівки для тих, хто не любить залишати чайові у кафе та ресторанах.

У яких країнах не варто залишати чайові

Японія.

Місцевий сервіс заслуговує усіх можливих компліментів.

Японці дуже пишаються своєю роботою й намагаються лише підвищувати стандарти якості при наданні послуг. Без сумніву, місцевим офіціантам та офіціанткам – дуже приємно, коли їхню роботу зауважують та цінують. Водночас чайові – радше образять, аніж потішать. Бо це начебто означатиме, що роботодавці не усвідомлюють важливості своїх працівників й погано платять.

Китай.

Тут імунітет до чайових виробився шляхом заборони. Тривалий час така подяка на території країни класифікувалася як хабар. Тому спробу дати їм чайові, місцеві жителі сприймають як особисту образу. До речі, у Китаї це стосується не лише офіціантів та офіціанток. Від чайових також обурено відмовляться готельні працівники.

Південна Корея.

На території країни чайові також сприймають як образу. Тому не варто дивуватися, якщо від них ввічливо, але категорично відмовляться. А от щирому "дякую" будуть раді.