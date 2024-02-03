Проходи тест и узнавай, какая из европейских столиц – must visit для тебя. Потому что паковать чемоданы в новое путешествие – лучший способ провести субботний вечер.

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Тест создан исключительно с развлекательной целью.

Джоконда принадлежит:

а) Франции (Лувр: да мы вместе уже столько лет!);

б) Италии (Итальянец Леонардо: я для вас – какую-то шутка?);

в) несите попкорн, пусть сами разбираются;

Самый лучший в мире десерт:

а) Макарон... или круассан... или горячий шоколад... да несите все!

б) Тирамису (и эспрессо, пожалуйста).

в) Захер (и непременно со сливками).

Когда становится грустно, надо:

а) срочно пойти на забастовку;

б) включить на полную громкость Felicita и слушать, как соседи подпевают;

в) вспомнить, что о Джоконде они могут спорить, но Моцарт-то – точно ваш!

Капучино можно пить:

а) да когда хочешь, тогда и пей;

б) до 12:00 или приедет полиция кофе;

в) какой вообще капучино? Несите кофе по-венски.

Зачем просто вазон, когда на подоконнике можно вырастить:

а) лук на луковый суп;

б) лимоны для лимончелло;

в) фиалки, а потом засахарить!

Результаты