Проходи тест и узнавай, какая из европейских столиц – must visit для тебя. Потому что паковать чемоданы в новое путешествие – лучший способ провести субботний вечер.
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Тест создан исключительно с развлекательной целью.
Джоконда принадлежит:
- а) Франции (Лувр: да мы вместе уже столько лет!);
- б) Италии (Итальянец Леонардо: я для вас – какую-то шутка?);
- в) несите попкорн, пусть сами разбираются;
Самый лучший в мире десерт:
- а) Макарон... или круассан... или горячий шоколад... да несите все!
- б) Тирамису (и эспрессо, пожалуйста).
- в) Захер (и непременно со сливками).
Когда становится грустно, надо:
- а) срочно пойти на забастовку;
- б) включить на полную громкость Felicita и слушать, как соседи подпевают;
- в) вспомнить, что о Джоконде они могут спорить, но Моцарт-то – точно ваш!
Капучино можно пить:
- а) да когда хочешь, тогда и пей;
- б) до 12:00 или приедет полиция кофе;
- в) какой вообще капучино? Несите кофе по-венски.
Зачем просто вазон, когда на подоконнике можно вырастить:
- а) лук на луковый суп;
- б) лимоны для лимончелло;
- в) фиалки, а потом засахарить!
Результаты
Если большинство ответов а), ты – Париж – элегантный, готов петь Je veux днем и ночью, есть блины с джемом на Монмартре и сто раз пересматривать старые фильмы с Пьером Ришаром.
Если большинство ответов б), ты – Рим – яркий, зажигательный, готов есть пасту, до утра танцевать на улицах под Sarа Perche Ti Amo и терпеть толпы туристов возле Тревизо.
- Если большинство ответов в), ты – Вена – элегантная, старинная, с вайбом классики, готов при любых обстоятельствах танцевать вальс и пить игристое с видом на Гофбург.