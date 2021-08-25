Яке громадянство матиме дитина, якщо мама українка, а тато – італієць
Джерело:Українська Газета. ІТ
Не кожна дитина, яка народилася в Італії від корінного італійця, може отримати італійське громадянство. Для цього потрібно, щоб батько визнав немовля.
Якщо італієць відмовляється від нащадка, то, відповідно, отримати статус громадянина Італії дитина не може. Але у неї залишається така можливість до настання повноліття (на випадок, якщо батько передумає).
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Якщо один із батьків є громадянином Італії й одразу офіційно визнає дитину, то італійське громадянство новонароджений набуває автоматично. При цьому юристи радять не вносити в дозвіл на проживання того з батьків, який має громадянство іншої країни (навіть якщо дитина набуде іноземне громадянство другого з батьків на додачу до італійського).
Можливо й таке, що італійський батько погоджується бути відповідальним за дитину не одразу. Та якщо він офіційно визнає батьківство до повноліття дитини, то італійське громадянство вона все ж набуде автоматично.
Якщо італієць визнає дитину після досягнення нею повноліття, то вона зберігає своє іноземне громадянство. Але шанс отримати статус італійця у цій ситуації теж є: впродовж року після визнання нащадок-іноземець може подати заяву про набуття італійського громадянства (fare la dichiarazione di volontà).
Коли батько категорично не визнає новонародженого, то дитину варто внести в дозвіл на проживання матері. Так вона отримає українське громадянство. Крім того, її потрібно зареєструвати в консульському представництві країни походження.