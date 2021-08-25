Если итальянец отказывается от потомка, то, соответственно, получить статус гражданина Италии ребенок не может. Но у него остается такая возможность до наступления совершеннолетия (на случай, если отец передумает).
Интересно Переезд в Польшу с детьми: на что обратить внимание – опыт украинки
Подробнее о гражданстве детей, рожденных в смешанном браке
Если один из родителей является гражданином Италии и сразу официально признает ребенка, то итальянское гражданство новорожденный приобретает автоматически. При этом юристы советуют не вносить в разрешение на проживание родителя, который имеет гражданство другой страны (даже если ребенок приобретет иностранное гражданство другого родителя в дополнение к итальянскому).
Возможно и такое, что итальянский отец соглашается быть ответственным за ребенка не сразу. Но если он официально признает отцовство до совершеннолетия ребенка, то итальянское гражданство ребенок все же получит автоматически.
Если итальянец признает ребенка после достижения им совершеннолетия, то тот сохраняет свое иностранное гражданство. Но шанс получить статус итальянца в этой ситуации тоже есть: в течение года после признания потомок-иностранец может подать заявление о получении итальянского гражданства (fare la dichiarazione di volontà).
Когда отец категорически не признает новорожденного, то ребенка следует внести в вид на жительство матери. Так он получит украинское гражданство. Кроме того, его нужно зарегистрировать в консульском представительстве страны происхождения.