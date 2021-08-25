Якщо італієць відмовляється від нащадка, то, відповідно, отримати статус громадянина Італії дитина не може. Але у неї залишається така можливість до настання повноліття (на випадок, якщо батько передумає).

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Якщо один із батьків є громадянином Італії й одразу офіційно визнає дитину, то італійське громадянство новонароджений набуває автоматично. При цьому юристи радять не вносити в дозвіл на проживання того з батьків, який має громадянство іншої країни (навіть якщо дитина набуде іноземне громадянство другого з батьків на додачу до італійського).

Можливо й таке, що італійський батько погоджується бути відповідальним за дитину не одразу. Та якщо він офіційно визнає батьківство до повноліття дитини, то італійське громадянство вона все ж набуде автоматично.