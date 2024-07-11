Наголошують: якщо туристи прийдуть до дипломатичних установ зі застарілими зразками, їх "розвернуть". Найголовніші зміни стосуються порядку заповнення особистих даних. Зміни запровадили у розпал туристичного сезону.

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Яким є новий порядок заповнення

Мандрівники, які хочуть отримати Шенгенську візу, спершу мають вказати свої особисті дані. Наступний етап – наявність родинних зв'язків з громадянами ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедераці. Далі – місце роботи та мету перебування в країні. І тепер лише наприкінці турист має вказати, скільки грошей він планує витратити на мандрівку, а також – проживання.

Окрім того, дуже важливу зміну ухвалила Італія. Там у графі "стать" відтепер є не лише пункти "чоловіча" та "жіноча", але й – "інше". Це зробили, аби небінарним особам було комфортно заповнювати заявки.