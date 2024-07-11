На острові Аруба запровадили ще один податок для туристів

За даними Управління туризму Аруби, новий збір коштує 20 доларів і стягується, коли мандрівники прибувають літаком. Плата за сталість потім буде використана для модернізації наявних очисних споруд та інфраструктури та будівництва більшої в майбутньому.

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Ця плата підтримає низку проєктів, спрямованих на посилення та покращення зусиль щодо сталого розвитку на острові,

— написало Управління туризму Аруби.

Розмір нового збору – 20 доларів. Його збиратимуть щорічно під час подорожі літаком. Якщо мандрівники вирішать повернутися вдруге за рік на острів, їх буде звільнено від збору. Місцеві жителі та діти до 8 років теж можуть не сплачувати податок.

Сплатити збір можна буде карткою. Але перед цим потрібно ще зареєструватися онлайн.

Крім того, на острові діє запроваджений раніше туристичний збір у розмірі 3 долари.

Аруба не єдина, хто стягує з туристів плату

Цього року Амстердам збільшив міський туристичний податок для мандрівників, які зупиняються на ночівлю або відвідують круїзні лайнери, Париж підвищив податки на готелі та інші види розміщення, а Ісландія оприлюднила плани додати новий податок для туристів, щоб підтримати кліматичні цілі та цілі країни.

Інші міста стягували плату з мандрівників, щоб запобігти надмірному туризму, включно з Венецією, яка запровадила плату за одноденних мандрівників.