Подчеркивают: если туристы придут в дипломатические учреждения с устаревшими образцами, их "развернут". Самые главные изменения касаются порядка заполнения личных данных. Изменения ввели в разгар туристического сезона.

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Каков новый порядок заполнения

Путешественники, которые хотят получить Шенгенскую визу, сначала должны указать свои личные данные. Следующий этап – наличие родственных связей с гражданами ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедераци. Далее – место работы и цель пребывания в стране. И теперь только в конце турист должен указать, сколько денег он планирует потратить на путешествие, а также – проживания.

Кроме того, очень важное изменение приняла Италия. Там в графе "пол" отныне есть не только пункты "мужской" и "женский", но и – "другое". Это сделали, чтобы небинарным лицам было комфортно заполнять заявки.